Rutte zegt FOEI RUSLAND na schenden luchtruim Estland, 'We zijn niet naïef'

EVERY INCH!!

Navo-baas Mark Rutte zegt FOEI tegen Rusland wegens het schenden van het Estse luchtruim met straaljagers vorige week. Rutte herhaalde dat de Navo 'evrie insj of ellaait terretrie' zal verdedigen. Rutte deed de forse uitspraken ('We do not want to see a continuation!') na een spoedoverleg dat werd gehouden nadat Estland een beroep deed op artikel 4 van het Verdrag van Washington. Rutte was nog voorzichtig met uitspraken over het dronepaniek dat de luchthavens van Kopenhagen en Oslo gisteravond urenlang platlegde; 'Denemarken zoekt uit wat er precies achter zit. Het is te vroeg om er vragen over te beantwoorden'. Iets voorzichtiger dan de Europese Commissie, die via een woordvoerder alvast met de boodschap kwam dat het de Russen verantwoordelijk zal houden. Tot nu toe hebben we van gisteravond alleen nog onderstaande video uit Kopenhagen gezien, waarvan de Noorse staatsomroep DRK zegt 'niet te kunnen verifiëren' of het om een drone of een vliegtuigje gaat. Maar goed, de drones zouden urenlang boven het vliegveld van Kopenhagen hebben rondgevlogen dus dat lijkt ons genoeg tijd om de boel voldoende in kaart te brengen en dadelijk haarfijn aan te kunnen tonen om welk soort drone het is ging. Wij wachten wel!

Volledige Rutte-persco

23-09-25

