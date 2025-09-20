Russische straaljagers boven Estland, Trump waarschuwt voor 'Big trouble', Rusland ontkent alles
Over Russen, die komen
"Toenemende agressie", noemt de Estse minister van Buitenlandse Zaken het, en geef de goede man eens ongelijk. Het is alweer de derde schending van Europees luchtruim in korte tijd en daar zit precies helemaal niemand op te wachten. Drie MiG-31 gevechtsvliegtuigen ('Supersonic assasins') doken gisteren twaalf minuten lang op boven Estland; Zweedse JAS 39-vliegtuigen sprongen al gauw bij. De NAVO komt weer bijeen voor spoedoverleg, Trump waarschuwt voor 'Big Trouble', Rusland ontkent alles ('door objectieve monitoring bevestigd' dat grenzen van andere staten niet zijn overschreden). Ondertussen zette Polen vannacht uit voorzorg straaljagers in tijdens een grote aanval van Rusland op Oekraïne, waarbij ook Nederlandse F-35's werden gebruikt.
Ja, tjonge. Het lijkt wel oorlog.
Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/gpTbmngiKc— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) September 19, 2025
Once again, Russia is violating NATO airspace. The Netherlands condemns Russia’s reckless behaviour. We stand in full solidarity with our ally Estonia @Tsahkna. #NATO remains united against Russia’s provocations.— David van Weel (@ministerBZ) September 19, 2025
Israel is concerned of Russian airplanes violation of Estonia airspace.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 20, 2025
These violation together with recent event in Poland might threaten stability and peace in the region and should be avoided.
