Russische straaljagers boven Estland, Trump waarschuwt voor 'Big trouble', Rusland ontkent alles

Over Russen, die komen

"Toenemende agressie", noemt de Estse minister van Buitenlandse Zaken het, en geef de goede man eens ongelijk. Het is alweer de derde schending van Europees luchtruim in korte tijd en daar zit precies helemaal niemand op te wachten. Drie MiG-31 gevechtsvliegtuigen ('Supersonic assasins') doken gisteren twaalf minuten lang op boven Estland; Zweedse JAS 39-vliegtuigen sprongen al gauw bij. De NAVO komt weer bijeen voor spoedoverleg, Trump waarschuwt voor 'Big Trouble', Rusland ontkent alles ('door objectieve monitoring bevestigd' dat grenzen van andere staten niet zijn overschreden). Ondertussen zette Polen vannacht uit voorzorg straaljagers in tijdens een grote aanval van Rusland op Oekraïne, waarbij ook Nederlandse F-35's werden gebruikt.

Ja, tjonge. Het lijkt wel oorlog.

@Schots, scheef | 20-09-25 | 09:30

