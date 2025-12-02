Belangrijk dagje vandaag voor de WERELDVREDE want Donnie Trumps vredesduif Steve Witkoff (bekend van Israël-Hamas) gaat tortelen met die lelijke Russische gnoom, die honderdduizenden mannen in de vleesmolen heeft gesmeten om drie jaar na de start van de invasie trots de bevrijding van het kapot geschoten schijthol Pokrovsk (ooit 60.000 inwoners, nu nog 1.500) aan te kondigen. Bevrijding, want het met bruut geweld opeisen van een aan gruzelementen geschoten stadje met meer doden dan levenden staat gelijk aan bevrijding. Oekraïne ontkent de inname en zegt het noordelijke deel van het stadje nog in handen te hebben. Pokrovsk is strategisch belangrijk - niet alleen op het slagveld, maar voor de positie aan de onderhandelingstafel. Met Witkoff op weg naar Moskou heeft het Kremlin gecommuniceerd open te staan voor 'vreedzame onderhandelingen', maar dat de doelen binnen de Speciale Militaire Operatie (u weet wel: Kiev valt in drie dagen) behaald moeten worden. Dat heeft vooral te maken met de Donbas: Rusland wil het hebben, Oekraïne wil het niet kwijt. "Russia wants a settlement of the Ukrainian conflict 'for many generations ahead'." Goedkope diesel wanneer.

Update 12:45 uur - Witkoff en Kushner zijn gearriveerd in Moskou