Goh iedereen en z'n moeder boos op de ING wegens heul veul geld lenen aan de Russen. Kennelijk had ING toen Rusland in 2014 de Krim binnenviel en in datzelfde jaar MH17 (196 Nederlandse burgers) uit de lucht schoot en veel partijen juist wat huiverig werden voor het verstrekken van leningen aan de Russische staat zoiets van: dat Rusland kan nog weleens heel groot worden, NU INSTAPPEN! Zodoende werden de investeringen in Poetins boze beer juist vanaf dat moment flink opgeschroefd. Ze zeggen in 2022 wel de geldkraan te hebben dichtgedraaid, 'Inmiddels zou de portefeuille zijn geslonken naar een verwaarloosbaar bedrag, maar dat is niet te controleren'. Nou en nu dus de hele politiek boos op ING, zoals Eric van der Burg (VVD) die zegt: 'Banken hebben een morele verplichting.' Precies. Banken. Morele verplichting. Hahahahahaha.