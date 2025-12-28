Afgelopen nacht vijf autobranden en explosie
Laatste jaar met uitgebrande auto's!
Autobranden in heel Nederland, ook explosie bij auto Rotterdam— NOS (@nieuws.nos.nl) 28 December 2025 at 05:53
[image or embed]
Nog een paar dagen en dan zijn we eindelijk verlost van brandende auto's tijdens de feestdagen. Vannacht gebeurde 'het' in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Emmen en Smilde, waarbij in Rotterdam ook nog een explosie plaatsvond die een auto zwaar beschadigde. En dan hebben we het nog niet eens over eergisternacht (Amsterdam, Veenendaal), afgelopen week of de ONLUSTEN IN HET FLORADORP (Amsterdam-Noord) gehad. Wat Is Dat Toch?
Gisternacht
Een #Autobrand op het #Lupineplein in #Amsterdamnoord is afgelopen nacht verschrikkelijk uit de hand gelopen. De vlammenzee greep snel om zich heen en sloeg over naar een woning waar een moeder en kind ternouwernood konden ontkomen. Een tweede auto en scooter ging ook verloren. pic.twitter.com/9Gzxg0dq3P— Martin Damen (@martindamen58) December 26, 2025
