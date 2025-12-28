achtergrond

Afgelopen nacht vijf autobranden en explosie

Laatste jaar met uitgebrande auto's!

Autobranden in heel Nederland, ook explosie bij auto Rotterdam

[image or embed]

— NOS (@nieuws.nos.nl) 28 December 2025 at 05:53

Nog een paar dagen en dan zijn we eindelijk verlost van brandende auto's tijdens de feestdagen. Vannacht gebeurde 'het' in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Emmen en Smilde, waarbij in Rotterdam ook nog een explosie plaatsvond die een auto zwaar beschadigde. En dan hebben we het nog niet eens over eergisternacht (Amsterdam, Veenendaal), afgelopen week of de ONLUSTEN IN HET FLORADORP (Amsterdam-Noord) gehad. Wat Is Dat Toch?

Gisternacht

Tags: autobranden, explosies, vuurwerk
@Spartacus | 28-12-25 | 09:00 | 213 reacties

