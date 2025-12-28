Nog een paar dagen en dan zijn we eindelijk verlost van brandende auto's tijdens de feestdagen. Vannacht gebeurde 'het' in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Emmen en Smilde, waarbij in Rotterdam ook nog een explosie plaatsvond die een auto zwaar beschadigde. En dan hebben we het nog niet eens over eergisternacht (Amsterdam, Veenendaal), afgelopen week of de ONLUSTEN IN HET FLORADORP (Amsterdam-Noord) gehad. Wat Is Dat Toch?