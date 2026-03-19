F-35's sowieso de total champs van deze oorlog. Een Israëlische F-35 scoorde de eerste air-to-air kill van deze oorlog, terwijl alle F-22 piloten natuurlijk op die kill mark hoopten, maar zij hebben enkel nog een Chinese luchtballon boven de VS op hun naam. En in tegenstelling tot de F-15 werden er niet DRIE om onbegrijpelijke redenen waarschijnlijk van dichtbij neergeschoten door een Iraakse F-1-piloot. En zelfs de eerste treffers van Iraans vuur op gealieerde vliegtuigen overleven ze met gemak. CNN schrijft: "A US F-35 fighter jet made an emergency landing at US air base in the Middle East after it was struck by what is believed to be Iranian fire, according to two sources familiar with the matter. Capt. Tim Hawkins, a spokesperson for US Central Command, said the fifth-generation stealth jet was “flying a combat mission over Iran” when it was forced to make an emergency landing. Hawkins said the aircraft landed safely and the incident is under investigation. “The aircraft landed safely, and the pilot is in stable condition,” Hawkins added. “This incident is under investigation.”"

In ander nieuws lijkt een Iraans projectiel een inslag en brand veroorzaakt te hebben bij de olieraffinaderij te Haifa. Volgens Israël betreft het 'brokstukken' van een onderschept projectiel en zou de schade relatief beperkt zijn. "The impacts at the oil refineries in Haifa were caused by falling fragments following the interception of an Iranian ballistic missile, according to the IDF. The military stresses that there were no direct missile impacts at the facilities in the northern coastal city. Energy Minister Eli Cohen says that “no significant damage to infrastructure sites” was caused in the attack." Afijn, wij gaan weer live.

Update 17:33 - Op de vraag of Trump meer troepen in de regio in wil gaan zetten antwoordt hij: "I'm not putting troops anywhere, and if I were I certainly wouldn't tell you."

UPDATE 17:45 - Iraanse staatsmedia delen een video van de vermeende voltreffer op een F-35. Vooralsnog niet definitief authentiek te verklaren, maar we durven het 90% aan. Mocht het authentiek zijn toont de F-35 zich hier wel extreem weerbaar mee hey, want het toestel is na dit voorval boven Iraans grondgebied nog teruggevlogen naar een Amerikaanse basis. Wel problematisch: hey hij was toch stealth genoeg om dit soort wapens te kunnen vermijden? Tenzij het een lasergeleid ipv radargeleid wapen was natuurlijk.

Update 17:52 - Hetzelfde Iraanse staatskanaal toont de onmiddellijke koersdaling van Lockheed Martin met 1,49%. Inmiddels - 1,26% jongens, turbo long op het Amerikaanse militair-industrieel complex.

Update 18:03 - Amerika's sterkste soldaat (Chuck Norris, 86) is in Hawaii in het ziekenhuis opgenomen. Onduidelijk of het verband houdt met een black op in Iran. Het ziekenhuis verkeert in stabiele toestand.