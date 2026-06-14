BREEK want volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif hebben de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt over het stoppen van de oorlog (voor tenminste 60 dagen vol onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma), inclusief een wapenstilstand in Libanon. De deal zou komende vrijdag in Zwitserland getekend worden. Een deal leek vandaag nog even in gevaar te komen toen Israël luchtaanvallen op Beiroet uitvoerde, waarop Iran dreigde met het nieuwe raketten richting Israël. Of dat nog gaat gebeuren is onduidelijk, maar goed VOLGENS PAKISTAN (de bemiddelende partij) is het dus over met het schieten. Zowel Iran als de Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op het bericht van Sharif. De afgelopen weken en dagen werd vooral door 'US sources' het ene gezegd over de inhoud van de conceptdeal, terwijl 'Tehran officials' dus weer precies het andere zeiden. Waar de waarheid ligt, wat ervan terecht komt en waar deze hele operatie nu precies toe diende (het Iraanse volk bevrijden, iemand??) zullen we nog zien.

UPDATE 23:37 - TRUMP BEVESTIGT deal op TruthSocial. Straat van Hormuz gaat OPEN, aldus Trump. 'Ships of the World, start your engines. Let the oil flow!'

Update 23:45 - Iran blaast poging tot opblazen van Israël af, aldus NYT.

Update 23:50 - Iraanse staatstelevisie: 'Verenigde Staten zijn gedwongen een akkoord te tekenen om de oorlog tegen Iran te beëindigen.'

Update 23:56 - Volgens Iraans staatsmedium Fars gaat Oman tijdens de vredesperiode het verkeer in de Perzische Golf overzien.

Update 00:01 - Iraanse onderminster van Buitenlandse Zaken, die namens Iran betrokken was bij de onderhandelingen: 'Deal houdt in dat alle militaire operaties in de regio vanavond nog stoppen. Oh ja en we vertrouwen Amerika nog steeds niet'.

Update 00:06 - Volgens diezelfde Iraanse onderminister (Kazem Gharibabadi) heeft het handelen van Israël de afgelopen dagen invloed gehad op de uiteindelijke deal, in het voordeel van Iran. 'Some of the revisions we sought in the agreement were facilitated by the events that took place in Lebanon and by the statements issued by the armed forces, which helped move the negotiations forward.' Hij schetst een beeld dat Trump en de VS achter de schermen kritisch zijn op de houding van Israël.

Update 00:12 - Geen onbelangrijk detail: onderhandelaar namens Iran zegt dat nu dat de 60-daagse onderhandelingsperiode pas ingaat als de VS bevroren Iraanse miljarden vrijgeeft en dat tot die tijd geen woord over het kernprogramma zal worden gewisseld. Iran zal bij een

Update 00:14 - HUGE if true. Volgens Israëlische krant Maariv heeft Netanyahu aan Trump laten weten dat Israël zich niet terugtrekt uit Libanon.

Update 00:16 - JD Vance roept nu bij Fox News dat de deal betekent dat Iran nooit een kernwapen zal hebben. Zover zijn we nog niet he.

Update 00:32 - Nieuwe Truth van Trump: Straat van Hormuz toch niet meteen open (duh) maar pas na het tekenen van de deal vrijdag. 'With the opening of the Strait upon the signing of the Deal on Friday, for purposes of mine removal, oil will flow on both ends again for the Region, and the World!'.

Update 00:35 - Nog altijd geen officiële reactie van Israël.

Update 00:36 - Niet verrassend, maar: Revolutionaire Garde zegt dat VS en Israël geen andere keus hadden dan hun verlies accepteren.

Update 00:47 - De punten van de deal VOLGENS IRAN (!) bij (staats)persbureau Mehr: onmiddellijke wapenstilstand op alle fronten inclusief Libanon, toezegging van de VS om zich niet te bemoeien met binnenlandse zaken van Iran (lees: demonstranten), einde Amerikaanse blokkade en opening Straat van Hormuz in 30 dagen, terugtrekking van VS uit de omgeving van Iran, einde van olie-sancties, fonds van 300 MILJARD DOLLAR van Amerika en bondgenoten voor wederopbouwprojecten in Iran, 60 dagen onderhandelingstijd over kernprogramma, 'her-toezegging' Iran over het niet zullen bemachtigen van een kernwapen, geen nieuwe troepen richting Iran en geen nieuwe sancties tijdens 60-dagen-tijd, 24 miljard dollar aan Iraanse tegoeden ontdooid, samenstelling VN Veiligheidsraad-commissie voor uiteindelijke deal, raketprogramma en proxy-groepen van Iran GEEN ONDERDEEL VAN DE DEAL. Eens zien wat hiervan allemaal waar is (en wat er wordt weggelaten).

Update 00:49 - Macron blij met deal.

Update 00:58 - Deal zal namens Iran worden ondertekend door Mojtaba Khamenei parlementsvoorzitter Ghalibaf, die ergens komende dagen afreist naar Genève.

Update 01:06 - Iraanse bronnen meldden eerder vannacht aan de New York Times dat Iran bewust heeft gewacht met het akkoord tot na middernacht (Iraanse tijd) om de verjaardag van Trump te omzeilen. NYT belde ook kort met Trump, die aan zijn eerdere statements toevoegde dat de Straat van Hormuz permanent 'toll-free' zal zijn en dat de VS gewoon weer gaan schieten als er geen nuclear deal komt. 12D CHESS???

Update 01:42 - Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK zijn bereid sancties te schrappen als Iran verifieerbare stappen zal zetten met betrekking tot het kernprogramma, aldus Reuters.