Liveblog oorlog. Deal getekend, Trump noemde Netanyahu een "very difficult guy, has no f**king judgement" na aanval op Hezbollah in Beiroet
Wereldvrede uitgebroken in Liveblog 154? Het tekenen van de deal zag u gisternacht ontvouwen in Liveblog 153
Total Victory ongeacht wat er in die deal staat joh
WE GOT A FLYOVER AT #UFCWhiteHouse 🛩️— UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 15, 2026
[ LIVE ON @ParamountPlus ] pic.twitter.com/6pxbREiigi
Inmiddels is principiële inkt droog, en lijken Amerika en Iran voornemens de deal aanstaande vrijdag te tekenen. Het lijkt nu even te staan of vallen met Israël, want volgens Iran is een wapenstilstand op alle fronten, Libanon incluis, een voorwaarde voor doorgang. De boel ontspoorde gisteren nog bijna na een Israëlische aanval op een Hezbollah-doelwit in Beiroet, waar Trump gistermiddag over schreef: "De aanval vanochtend op Beiroet had niet mogen plaatsvinden, zeker niet op een bijzondere dag waarop we zo dicht bij een vredesakkoord met Iran zijn. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen tegen bedreigingen, maar de aanval waarop het reageerde was zeer klein en betekenisloos, niemand raakte gewond of kwam om het leven, en zou dit belangrijke proces niet mogen verstoren. We zijn zeer dicht bij een akkoord dat vrede in de regio zal brengen, inclusief Libanon, en alle partijen moeten zich terugtrekken. Er zouden geen aanvallen meer door Israël in Libanon mogen plaatsvinden, maar er zouden ook geen aanvallen meer door welke andere partij dan ook, inclusief Hezbollah, tegen Israël mogen plaatsvinden."
En dat is de diplomatieke versie, want Axios schrijft dat Trump aan de telefoon zei: "Waarom moest Bibi nou een f*cking aanval uitvoeren? En dat heb ik hem laten weten. Hij heeft geen f*cking beoordelingsvermogen. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt."
Noot: die gehekelde Israëlische aanval was dus wel gericht tegen een Hezbollah-commandant die in 2007 verantwoordelijk was voor de ontvoering en dood van vijf Amerikaanse soldaten in Irak.
Trumps verbod op verdere operaties in Libanon maken het Netanyahu erg moeilijk aan het thuisfront. Niet alleen de gebruikelijke verdachten zoals zijn veiligheidsminister Ben Givr zegt dat Trumps eis helemaal niet bindend is en Israël dit zelf wel bepaalt, maar ook leider van de Israëlische Democraten Yair Golan zegt bijvoorbeeld: "Enorme militaire successen, behaald dankzij de moed van onze piloten en het bloed van onze strijders, zijn uitgewist, terwijl Netanyahu aan de zijlijn stond – zwak, ziek, geïsoleerd en zonder invloed," zegt hij. Hij noemt het "de bekroning van vele jaren van mislukkingen", waarbij de premier, "de man die 'totale overwinning' beloofde", zijn ambtstermijn beëindigde "met Israëls vijanden sterker, Israël zwakker en de afschrikking die met het bloed van onze strijders was opgebouwd, voor onze ogen aan het afbrokkelen.""
Kortom, vandaag F5'en we Libanon en gaan LIVE.
Update 09:50 - Israëlische MinDef Katz benadrukt dat IDF-troepen in Zuid-Libanon zullen blijven.
Gisternacht
“The Deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all!” President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/RdSwyEdEtO— The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026
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