Op deze 14e dag van de 14-daagse oorlog tussen Iran en de VS moeten we ons toch eens afvragen: is dit onze 14-daagse oorlog nog wel? Na bijna twee weken achtereenvolgende nachtelijke bombardementen besloot de VS dat de piloten afgelopen nacht een keertje mochten blijven liggen. Er kwam géén bericht van CENTCOM over nieuwe aanvallen, het bleef bij een sfeerplaatje. Kan alles te maken hebben met het feit dat de Amerikanen volgens Trump weer (iets serieuzer) in gesprek zijn met Iran. Trump zei daarover: "We zijn momenteel met hen in gesprek. Ik denk dat ze met de dag serieuzer worden... Ik vind dat de slimste aanpak, maar de andere is waarschijnlijk de makkelijkere, doen wat we nu doen — en we kunnen dat naar een veel hoger niveau tillen als we dat willen. We zijn voorbereid om dat te doen, zoals u weet. We zijn er klaar voor en geladen." Praten en ondertussen dreigen, het lijkt wel de situatie van vóór de 14-daagse oorlog!

Maar ondertussen is het wel volop oorlog tussen de Houthi's en Saudi-Arabië. Vijf grote explosies door Houti-raketten zijn gehoord in de tegen Jemen gelegen stad Jizan en Saudi-Arabië viel de Jemenitische, door de Houthi's gecontroleerde stad Hodeida aan. Je zou het oplopende spanningen in de regio kunnen noemen, en dat doen we ook maar gewoon.

En hoe zit het momenteel nou eigenlijk met die hele Straat van Hormuz? Nou, daar wordt binnenkort waarschijnlijk een heuse Amerikaans-Britse conferentie over gehouden, dat zal de oplossing wel brengen, niet? Tot die tijd gaan we maar weer eens live.

Update 08:55 - Toch wel een opmerkelijk verhaal in The Wall Street Journal gisteravond. Ook Koeweit en Bahrein hebben zich direct actief bemoeid met aanvallen op Iran, en dus niet alleen met het verdedigen tegen Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases. De WSJ schrijft: "Bahrein en Koeweit stuurden in het geheim jets naar aanvalsdoelen in Iran, hun eerste dergelijke directe vergelding tegen Teheran en een indicatie van de moeilijke positie waarin Arabische staten zich bevinden als de oorlog voortgaat, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak." Iets om in de gaten te houden voor als de oorlog weer escaleert.