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Liveblog oorlog. Trump zegt dat deal vandaag 'elektronisch' getekend wordt, Iran ontkent

Wereldvrede uitgebroken per autopen in Liveblog 152? Liveblog 151 las u hier

Okay ten eerste: het is dus sowieso geen vredesovereenkomst, maar een principeakkoord over een wapenstilstand van 60 dagen, het heropenen van Hormuz en de verdere uitwerking van de onderhandeling over Iraans (verrijkte) uranium. Trump kondigde gisteren op z'n Trumps aan dat het principeakkoord vandaag getekend zou worden, en Axios schrijft dat dit naar verwachting vandaag online, 'elektronisch' getekend wordt. Echter, de woordvoerder van het Iraanse MinBuz Esmaeil Baghaei ontkende gisteren nog dat er vandaag een ondertekening plaats zou vinden, ondanks die suggestie van de Pakistaanse bemiddelaar. Ook hekelde de IRCG Trumps "ongebruikelijke volharding" in dat het akkoord vandaag getekend zou worden, en wijdde dit aan het feit dat het vandaag Trumps verjaardag is: "Sommige waarnemers denken dat zijn aandringen voortkomt uit de wens om de gelegenheid symbolisch te gebruiken en er een persoonlijk publiciteitsevenement van te maken." Zit iets in, maar gun die man ook voor het eerst in z'n leven een cadeautje aan zichzelf, moet hij het met enkel de UFC in z'n achtertuin doen anders? Afijn, wij gaan weer live op zoek naar VREDE.

Dankbaar voor onze verslaggeving?

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Tags: Trump, oorlog, Iran
@Spartacus | 14-06-26 | 09:02 | 40 reacties

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@Spartacus | 12-06-26 | 08:00 | 295 reacties

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