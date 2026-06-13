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Liveblog oorlog. Iraanse MinBuz: 'vredesbestand nog nooit zo dichtbij geweest', VS: 'deal leidt tot overdracht verrijkt uranium'

Wereldvrede uitgebroken in Liveblog 151? De aanloop las u in Liveblog 150.

Long live the fighters (echt beetje een Dune-muziekje dit ook)

Voor de goede orde: er gingen gisteren twee belanghebbende tweets rond. De premier van Pakistan Shehbaz Sharif schreef: "Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest als nu." De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Seyed Abbas Araghchi formuleerde het iets anders en schreef: "Het Islamabad Memorandum of Understanding is nooit dichterbij geweest." Oftewel, de Pakistaanse premier spreekt van een alomvattende "vrede", en de Iraanse MinBuz slechts van een principeovereenkomst. Tegelijkertijd betekent dit alsnog dat een langdurige wapenstilstand die uit kan monden in een daadwerkelijke vrede, inderdaad dichterbij is dan ooit sinds het begin van de oorlog.

In ander nieuws hield een anonieme Amerikaanse functionaris een telefooninterview met meerdere verslaggevers, en zei daarin dat de principeovereenkomst die aan het ontstaan is "ertoe leidt" dat Amerika  Iraanse voorraad hoogverrijkt uranium in handen krijgt. Hij lichtte toe: "In de overeenkomst is vastgelegd dat dit materiaal ter plaatse zal worden vernietigd en vervolgens het land uit zal worden verwijderd." Mocht zoiets ooit doorgang vinden dan wordt dat een zeer gespannen en complexe situatie, en een liveblog waar we nu al naar uit kijken. Afijn, tot die tijd gaan we maar weer eens live in aanstaande vredestijd.

Update 09:00 - CENTCOM schrijft dat Iran afgelopen nacht toch weer drones op commerciële schepen in Hormuz heeft afgevuurd, en Amerikaanse troepen deze allemaal hebben onderschept. "Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for transit."

Iraanse MinBuz:

Pakistaanse premier:

Enorm harde foto

Dankbaar voor onze verslaggeving?

Bedrag:

Tags: Iran, oorlog, Trump
@Spartacus | 13-06-26 | 09:01 | 172 reacties

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@Spartacus | 12-06-26 | 08:00 | 295 reacties

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