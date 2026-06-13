Liveblog oorlog. Iraanse MinBuz: 'vredesbestand nog nooit zo dichtbij geweest', VS: 'deal leidt tot overdracht verrijkt uranium'
Wereldvrede uitgebroken in Liveblog 151? De aanloop las u in Liveblog 150.
Long live the fighters (echt beetje een Dune-muziekje dit ook)
June 12, 2026
Voor de goede orde: er gingen gisteren twee belanghebbende tweets rond. De premier van Pakistan Shehbaz Sharif schreef: "Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest als nu." De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Seyed Abbas Araghchi formuleerde het iets anders en schreef: "Het Islamabad Memorandum of Understanding is nooit dichterbij geweest." Oftewel, de Pakistaanse premier spreekt van een alomvattende "vrede", en de Iraanse MinBuz slechts van een principeovereenkomst. Tegelijkertijd betekent dit alsnog dat een langdurige wapenstilstand die uit kan monden in een daadwerkelijke vrede, inderdaad dichterbij is dan ooit sinds het begin van de oorlog.
In ander nieuws hield een anonieme Amerikaanse functionaris een telefooninterview met meerdere verslaggevers, en zei daarin dat de principeovereenkomst die aan het ontstaan is "ertoe leidt" dat Amerika Iraanse voorraad hoogverrijkt uranium in handen krijgt. Hij lichtte toe: "In de overeenkomst is vastgelegd dat dit materiaal ter plaatse zal worden vernietigd en vervolgens het land uit zal worden verwijderd." Mocht zoiets ooit doorgang vinden dan wordt dat een zeer gespannen en complexe situatie, en een liveblog waar we nu al naar uit kijken. Afijn, tot die tijd gaan we maar weer eens live in aanstaande vredestijd.
Update 09:00 - CENTCOM schrijft dat Iran afgelopen nacht toch weer drones op commerciële schepen in Hormuz heeft afgevuurd, en Amerikaanse troepen deze allemaal hebben onderschept. "Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for transit."
Iraanse MinBuz:
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
Pakistaanse premier:
Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026
Enorm harde foto
U.S. forces continue to strictly enforce the blockade against Iran. CENTCOM has redirected 139 compliant commercial ships and disabled 9 non-compliant vessels since April 13. pic.twitter.com/Sl8x1fF2wM— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2026
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