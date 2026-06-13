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Voorpret! UFC in de tuin van het Witte Huis op Trumps verjaardag

Zoals elk fatsoenlijk land zijn vredespresident cadeau zou doen

Waarom? Wat nou waarom dit is the greatest country on god's green earth en morgenavond is het nog iets groter en groener. Het is Trumps verjaardag en voor het eerst in zijn leven dacht hij: weet je, ik doe mezélf eens iets cadeau. En dat cadeau werd UFC Freedom 250 (met die naam omdat de VS volgende maand 250 jaar bestaan), waarbij ongekende geweldenaars IliaTopuria versus JustinGaethje en Ciryl Gane tegen een ZWAARGEWICHT AlexPereira. Enorme voorbeschouwing onderstaand.

De Main Card Countdown

"Long live the fighters" (echt beetje een Dune-muziekje btw)

"Freedom is the only way"

@Spartacus | 13-06-26 | 14:47 | 94 reacties

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