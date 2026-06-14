Jesse Klaver zal geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel PRO als JA21 betrokken worden. Reden: de volgens hem radicaal-rechtse partij roept op tot een actief remigratiebeleid. “De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) waarschuwde hier onlangs voor: ‘Rechtsextremisten streven naar remigratie, een verhullend woord waarmee zij doelen op het uiteindelijk deporteren van miljoenen mensen op basis van hun ras en geloof.’”, zegt Klaver zaterdag tegen de Volkskrant en op het PRO-oprichtingscongres in Den Bosch.

Die massadeportaties hebben DJ Jopie en Tante Bell dan knap verhuld: dit valt er namelijk in het verkiezingsprogramma van JA21 te lezen over remigratie: “Bevorderen van remigratie bij mislukte integratie: (her)invoering van remigratie-uitkeringen.”

JA21 doelt met dat woord herinvoeren op de vorig jaar ter ziele gegane Remigratiewet. Een wet die op 1 januari 2025 na decennia ten einde kwam omdat het laatste kabinet Rutte vanaf dat moment vooral wilde sturen op de instroom van migranten en - anders dan illegalen en uitgeprocedeerden - minde op de uitstroom (een beleidslijn overgenomen door Marjolein Faber tijdens haar ministerschap). Het is tevens de wet die, toen Rita Verdonk deze als VVD-minister wilde afschaffen in 2004, bleef bestaan mede omdat PvdA en GroenLinks bezwaar maakten.

Het is in deze kolom in oktober vorig jaar voorspeld: de kwalijke taalpolitiek van de NCTV – het in de ban doen van termen die onderdeel uitmaken van het politieke debat – is een cadeau voor linkse partijen dat dankbaar aanvaard zal worden.

Ondertussen wil Klaver voorkeurspartner van het minderheidskabinet worden en zijn kersverse linkse beweging wat smoel geven. Maar het past de PRO-leider allerminst om welk moreel paard dan ook te beklimmen. Het is volgende week een jaar geleden dat toen nog PvdAGroenLinks een motie indiende die, als deze zou worden uitgevoerd, zou leiden tot genocidaal geweld. De motie voor een wapenembargo hield in dat Israël zich niet meer met raketschild Iron Dome zou kunnen verdedigen tegen Hamas, Hezbollah, Thierry Baudets fiere Jemenitische strijders en Iran, met grootschalig bloedvergieten als gevolg. Dat zou leiden tot ‘tienduizenden dode Joden, Palestijnen, Druzen en Christenen’, had indienster Kati Piri al eens eerder berekend toen DENK met dezelfde motie op de proppen kwam.

De rest is geschiedenis: de motie werd verworpen, PvdAGroenLinks verloor daarna de verkiezingen en Frans Timmermans pleegde ondanks de toezegging in Den Haag te zullen blijven vaandelvlucht. Dat laatste bleek een geschenk voor Jesse Klaver: gisteren mocht hij in Den Bosch op het oprichtingscongres – de PvdA is nu écht dood – als eerste PRO-leider in de geschiedenis de leden toespreken. Toen Klaver het belang van het internationaal recht benadrukte en het woord genocide in de mond nam (Israël noemde hij niet expliciet), joelde het publiek meermaals luid en duidelijk: “Free, free Palestine!”

Het is volgende week ook een jaar geleden dat D66, VVD en CDA tégen die Piri-motie stemden. Dit trio zit nu in Vak K. Zelfs een minderheidskabinet zou niet moeten willen dingen naar de hand van het toch al dubieus geleide PRO. In elk geval niet zolang de partij geen afstand neemt van de genocidale geweldsmotie van Kati Piri. Laat staan dat het kabinet orders aanneemt van Jesse Klaver over met wie wel of niet mag worden samengewerkt.

Maar dat vereist zelfrespect en een rechte rug.