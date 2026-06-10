Liveblog oorlog Iran. VS beëindigt 'proportionele reactie' op neerhalen Apache
De stilte na de storm in Liveblog 144. Liveblog 143 waarin het gisternacht losging las u hier.
3 uur geleden door Trump geplaatst op Truth Social
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 10, 2026
( Donald J. Trump - Jun 09 2026, 10:36 PM ET ) https://t.co/2tehhlGbvh pic.twitter.com/briiGDHRa3
Zoals we dat hier noemen: een wapenstilstand met ruimte voor geweld. Gisteravond berichtte Trump dat die Apache boven Hormuz neergehaald was door Iraans vuur, en dat 'een reactie noodzakelijk' zou zijn. Een paar uur later startte CENTCOM een serie aanvallen die het na afronding beschreef als: "zelfverdedigingsaanvallen die op 9 juni op commando van de opperbevelhebber werden uitgevoerd op Iran, als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter gisteren. CENTCOM-troepen bombardeerden Iraanse luchtafweergeschut, grondcontroleposten en radarsystemen nabij de Straat van Hormuz met precisieprojectielen van gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht en marine. De operatie was een proportionele reactie op recente aanvallen op Amerikaanse troepen en internationale handelsschepen die door de wateren van de regio voeren." Fox News meldt dat er volgens Amerikaanse officials 20 Iraanse doelwitten geraakt zijn.
De IRGC zegt dat het tijdens deze Amerikaanse aanvallen zelf aanvallen uitvoerde tegen 21 Amerikaanse doelen in de regio, waaronder de U.S. Navy’s 5th Fleet Headquarters te Barhein en de Muwaffaq Salti-luchtmachtbasis te Jordanië. En we zien de IRGC er absoluut voor aan kinderachtig genoeg te zijn exact 1 doelwit meer te claimen dan CENTCOM, want zo gaat dat op de kinetische bazaar.
In ander, nogal gerelateerd nieuws, blijft Israël ook Hezbollah de grond in hameren in Tyre en andere delen van Zuid-Libanon. Nou, we gaan maar weer eens live.
A video released by Iranian media reportedly shows Iran’s strikes this morning on the U.S. Navy’s 5th Fleet Headquarters in Bahrain. pic.twitter.com/nqjRnYep85— OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026
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