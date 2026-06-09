Daar is dan de reactie van de Verenigde Staten op het vermeende neerhalen van een Amerikaanse Apache-heli boven de Straat van Hormuz door Iran, gisteravond. Beide piloten van het toestel zouden geen verwondingen hebben opgelopen, maar een reactie was volgens Trump noodzakelijk. De hele actie wordt door Iraanse staatsmedia ontkend, overigens. De VS zijn volgens CENTCOM zojuist begonnen met vergeldingsbombardementen. Van tevoren zou een belletje hebben plaatsgevonden tussen Trump en Netanyahu. Volgens de eerste berichten zijn er explosies gehoord in Sirik, gelegen aan de Straat van Hormuz, en het eiland Qishm.

Update 23:32 - Ook het Iraanse Fars meldt explosies in de omgeving van de Straat.

Update 23:33 - IRIB (Iraans) meldt een aanval met straaljagers op eiland Qishm, zou gaan om tenminste 5 knallen.

Update 23:37 - Op Iraanse tv zou nu worden geroepen dat Iran binnen enkele minuten zal reageren (door terug te schieten).

Update 23:40 - Wat betreft de vorige update: Israël schat in dat Iran niet gaat reageren met raketten richting Israël, meldt het Israëlische Walla. We gaan het zien!

Update 23:51 - Ook explosies gehoord in Minab, een stukje landinwaarts van de Straat van Hormuz. Iets eerder ook havenstad Bandar Abbas.

Update 23:54 - Amerikaanse regeringsbronnen melden Fox News dat de luchtaanvallen "ongoing" zijn, doelwit zijn luchtverdedigingssystemen en radar-installaties van Iran.

Update 23:57 - Een regeringsbron meldt aan CNN dat de VS de luchtaanvallen zien als "waarschuwingsschot", verwachten niet dat het de lopende onderhandelingen verstoort.

Update 00:11 - Trump noemt de luchtaanvallen "Very strong, very powerful". Een bron meldt aan CNN dat er mogelijk nog meer aanvallen aankomen.

Update 00:14 - Op Telegram zou de Revolutionaire Garde roepen dat Iran raketten afvuurt / gaat afvuren op Amerikaanse doelen.

Update 00:18 - Volgens Mehr (Iraans) zijn Qishm, en de steden Sirik en Jask aangevallen. Inmiddels lijkt het weer afgekoeld.

Update 00:34 - Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi op X: 'Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination. Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered. Leave our region if you want to be safe. History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders.'

Update 00:46 - Bij Bemani zouden de VS volgens Iraanse media twee waterreservoirs hebben gebombardeerd, waardoor die regio zonder water zit.

Update 01:15 - Volgens Mehr nu weer explosies in Jask.