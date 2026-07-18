Oorlog Iran. Zevende nacht Amerikaanse aanvallen op rij, Iran vuurt raketten af Koeweit en Jordanië
De wapens stonden weer eens niet stil
Newly released footage of US forces striking Iranian communications and transportation infrastructure overnight. pic.twitter.com/6zFutbzjOg— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026
Een weekjubileum van de beschietingen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Voor de zevende nacht op rij voerden de VS alweer luchtaanvallen uit op Iraanse doelen, volgens CENTCOM waren "surveillancesites, militaire logistieke infrastructuur, ondergrondse wapenopslagplaatsen en maritieme capaciteiten getroffen" doelwit. Behoorlijk zware aanvallen en wederom weer iets verder reikend dan de omgeving van de Straat van Hormuz. Bommen vielen tot in Yazd, ongeveer 500 kilometer landinwaarts van de zeestraat. Niet te verwarren met Jask, waar volgens Iran een waterzuiveringsinstallatie is gebombardeerd die zo'n 10.000 Iraniërs van drinkwater voorziet. Terwijl president Trump voetballes gaf werden zijn jongens in het Midden-Oosten onder vuur genomen door Iran, dat ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse legerbases in Jordanië, Bahrein en Koeweit. Op luchtmachtbasis Muwaffaq Salti Air Base in Jordanië lijkt brand te zijn ontstaan meerdere inslagen. Nog niets bekend over eventuele gewonden bij die aanval, eerder deze week raakten al meerdere in Jordanië gestationeerde Amerikaanse soldaten gewond. De Iraanse aanvallen lijken nog voort te duren dus bij grote biems, Trump-Truths of nieuwe vredesakkoorden leest u updates hieronder.
Update 12:19 - In Koeweit is vannacht een belangrijk gebouw voor de oliesector getroffen door een Iraanse raket, meerdere gewonden en grote schade volgens Al Jazeera.
Iran launched fresh attacks on U.S.-allied Gulf states on Saturday after another night of U.S. strikes on Iranian targets. pic.twitter.com/D0C7N5nVBO— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
US airstrikes continue to push deeper into Iran tonight, with explosions reported in the central Iranian city of Yazd. pic.twitter.com/CIGm6kBgxu— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2026
Footage shows the launch of U.S. Army tactical ballistic missiles from Kuwait toward Iran. Given that explosions were reported in Khorramabad, Lorestan Province, the missiles were likely Precision Strike Missiles (PrSM) rather than ATACMS, which does not have the range to reach… https://t.co/K8xOBwriUT pic.twitter.com/wVIEybR5U4— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 18, 2026
July 18, 2026
WATCH: IRGC Navy drone hits a tanker in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/Ttq3Soae4H— Clash Report (@clashreport) July 17, 2026
Gianni Infantino: FIFA is the official happiness provider to humanity.— Clash Report (@clashreport) July 17, 2026
Trump: Unless your team loses. pic.twitter.com/KGRHBlfybD
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