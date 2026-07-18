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Oorlog Iran. Zevende nacht Amerikaanse aanvallen op rij, Iran vuurt raketten af Koeweit en Jordanië

De wapens stonden weer eens niet stil

Een weekjubileum van de beschietingen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran. Voor de zevende nacht op rij voerden de VS alweer luchtaanvallen uit op Iraanse doelen, volgens CENTCOM waren "surveillancesites, militaire logistieke infrastructuur, ondergrondse wapenopslagplaatsen en maritieme capaciteiten getroffen" doelwit. Behoorlijk zware aanvallen en wederom weer iets verder reikend dan de omgeving van de Straat van Hormuz. Bommen vielen tot in Yazd, ongeveer 500 kilometer landinwaarts van de zeestraat. Niet te verwarren met Jask, waar volgens Iran een waterzuiveringsinstallatie is gebombardeerd die zo'n 10.000 Iraniërs van drinkwater voorziet. Terwijl president Trump voetballes gaf werden zijn jongens in het Midden-Oosten onder vuur genomen door Iran, dat ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse legerbases in Jordanië, Bahrein en Koeweit. Op luchtmachtbasis Muwaffaq Salti Air Base in Jordanië lijkt brand te zijn ontstaan meerdere inslagen. Nog niets bekend over eventuele gewonden bij die aanval, eerder deze week raakten al meerdere in Jordanië gestationeerde Amerikaanse soldaten gewond. De Iraanse aanvallen lijken nog voort te duren dus bij grote biems, Trump-Truths of nieuwe vredesakkoorden leest u updates hieronder.
Update 12:19 - In Koeweit is vannacht een belangrijk gebouw voor de oliesector getroffen door een Iraanse raket, meerdere gewonden en grote schade volgens Al Jazeera.

Tags: iran , oorlog, verenigde staten, liveblog
@Zorro | 18-07-26 | 09:00 | 280 reacties

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@Mosterd | 12-07-26 | 15:00 | 337 reacties
donald trump iran oorlog

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