GOEDEMORGEN bij alweer de 11e keer hetzelfde ochtendtopic kunnen wij verder ook niks aan doen. CENTCOM schreef 5 uur geleden: "Op 21 juli om 20.15 uur (Eastern Time) heeft het U.S. Central Command (CENTCOM) de elfde opeenvolgende avond met aanvallen op Iran succesvol afgerond. De strijdkrachten van CENTCOM richtten zich op Iraanse militaire commandocentra, maritieme capaciteiten, vliegtuighangars, opslagplaatsen voor drones en militaire logistieke infrastructuur, om zo het vermogen van Iran om de commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz te bedreigen verder te verzwakken."

Notabele afwezige tijdens deze (bijna) 12-daagse 'oorlog': de Hebreeën. Want Israël doet niet mee met de aanvallen tegen Iran, en is bovendien ook geen doelwit van Iraanse (tegen)aanvallen, alleen Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten treft dat lot. En de Israëlische lezing daarvan luidt voorlopig: ja eigenlijk wel even lekker zo. Al blijven ze natuurlijk waakzaam, want afgelopen maandag nog vertelde "Israëlische defensiefunctionarissen het kabinet dat er in Teheran een actief debat gaande is over de vraag of Israël in de vuurlinie moet worden gebracht." Teheran debatcultuur!

Hoe is het nu met de benzineprijzen nou slecht. In Amerika tegen de $4 per gallon (3,8 liter). En ook hier gaat het met €2,60 de liter richting recordhoogtes. Afijn, wij maar weer eens live.

Update 13:50 - Zojuist een luchtalarm afgegaan in Bahrein, en ook in Saoedi-Arabië Oost ook zoiets.