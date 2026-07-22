Liveblog wapenstilstand. 11e nacht op rij Amerikaanse aanvallen tegen Iran
Grondmarmotdag 11
Met rustgevend muziekje eronder
Every operational success in the Middle East begins and ends with service members focused on their missions, including the U.S. blockade against Iran. As of July 21, U.S. forces have redirected 8 commercial vessels and disabled 1 to fully enforce the blockade. pic.twitter.com/e9020BcaCQ— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026
GOEDEMORGEN bij alweer de 11e keer hetzelfde ochtendtopic kunnen wij verder ook niks aan doen. CENTCOM schreef 5 uur geleden: "Op 21 juli om 20.15 uur (Eastern Time) heeft het U.S. Central Command (CENTCOM) de elfde opeenvolgende avond met aanvallen op Iran succesvol afgerond. De strijdkrachten van CENTCOM richtten zich op Iraanse militaire commandocentra, maritieme capaciteiten, vliegtuighangars, opslagplaatsen voor drones en militaire logistieke infrastructuur, om zo het vermogen van Iran om de commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz te bedreigen verder te verzwakken."
Notabele afwezige tijdens deze (bijna) 12-daagse 'oorlog': de Hebreeën. Want Israël doet niet mee met de aanvallen tegen Iran, en is bovendien ook geen doelwit van Iraanse (tegen)aanvallen, alleen Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten treft dat lot. En de Israëlische lezing daarvan luidt voorlopig: ja eigenlijk wel even lekker zo. Al blijven ze natuurlijk waakzaam, want afgelopen maandag nog vertelde "Israëlische defensiefunctionarissen het kabinet dat er in Teheran een actief debat gaande is over de vraag of Israël in de vuurlinie moet worden gebracht." Teheran debatcultuur!
Hoe is het nu met de benzineprijzen nou slecht. In Amerika tegen de $4 per gallon (3,8 liter). En ook hier gaat het met €2,60 de liter richting recordhoogtes. Afijn, wij maar weer eens live.
Update 13:50 - Zojuist een luchtalarm afgegaan in Bahrein, en ook in Saoedi-Arabië Oost ook zoiets.
Marco "consequences" Rubio aan het woord.
.@SecRubio on Iran: "The U.S. remains open and willing to engage in positive, constructive negotiations and talks so long as the commitments that are made are kept — and when those commitments are not kept, which is what's happened in this particular case, then there will be… pic.twitter.com/f0vRAM4CcS— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 22, 2026
CENTCOM sfeerbeeld
U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of the 11th consecutive night of strikes as of 8 p.m. ET.— OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2026
The strikes targeted Iranian military operations centers, maritime capabilities, aircraft hangars, drone storage facilities, and military logistics… pic.twitter.com/XVaU5IvF4P
Sfeerbeheer aan de pomp
https://t.co/nBt99lZna2 pic.twitter.com/RuWUpqgUr9— pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) July 21, 2026
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