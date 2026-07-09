Liveblog oorlog. Amerika valt circa 90 militaire doelwitten aan, Iran slaat terug in Koeweit en Bahrein, hekelt rol van de NAVO
NAVO mentioned!
🚨🚨 CENTCOM: U.S. forces struck approximately 90 Iranian military targets including air defense systems, coastal surveillance assets, missile and drone storage sites, naval capabilities, and military logistics infrastructure along Iran’s coastline. The latest strikes follow… pic.twitter.com/TpuNjHoHqn— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 9, 2026
Voor wie even niet had opgelet: Donald Trump kwam deze week tot het inzicht dat het Iraanse regime bestaat uit onbetrouwbare schurken, terwijl Iraniërs juist ontdekten dat ze in het diepst van hun hart ontzettend graag Donald Trump willen vermoorden. Verwarrend! Het Memorandum of Understanding is derhalve weinig meer waard, en om dat kracht bij te zetten bombardeerde Amerika Iran vannacht helemaal de moeder, in reactie op herhaaldelijke gedoetjes in de Straat van Hormuz. Negentig militaire doelen, vergeleken met 80 in de nacht ervoor. Getroffen, onder andere: luchtverdedigingssystemen, kustbewakingssystemen, opslagplaatsen voor raketten en drones, maritieme militaire middelen en logistieke infrastructuur langs de kust. Iran zegt bij monde van Ghalibaf: "Spaar je nutteloze verzet, want je zakt alleen maar dieper weg: de Straat van Hormuz opent alleen met 'Iraanse regelingen', niet met Amerikaanse dreigementen." Nutteloos, mooi woord, enigszins van toepassing op deze oorlog tot dusver, maar wat niet is kan nog komen.
Afijn, Iran slaat zoals wel vaker terug door Amerikaanse legerbases aan te vallen in Bahrein en Koeweit, terwijl het Witte Huis zich volgens Axios instelt op gevechten van 'dagen, misschien weken'. Bovendien gaat Amerika volgens Trump vanaf nu agressie beantwoorden met 'een verhouding van twintig tegen één'. Ondertussen hekelt het Iraanse BuZa nadrukkelijk de rol van de NAVO in de huidige oorlog. Lang verhaal, enigszins verkort: het is een zooitje, en we gaan live.
Update 10:01 - Iran claimt 14 doden in de afgelopen 48 uur, en 78 gewonden
A direct impact was reported in Bahrain after Iran launches a new attack— Open Source Intel (@Osint613) July 9, 2026
Contributed by @Conflict_Radar pic.twitter.com/dRQxyLRxa8
Posted by President Trump on Truth Social pic.twitter.com/BOWEhknxhs— Just Trump on Truth (@JustTrumpTruth) July 9, 2026
Maar natuurlijk!
Trump: Iran just called. They want to make a deal very badly.— Acyn (@Acyn) July 9, 2026
Reporter: If they want to make a deal, why did they attack commercial vessels?
Trump: Because… they’re sort of crazy. But they want to make a deal badly. pic.twitter.com/BG34Fu3y8Q
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