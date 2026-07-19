Liveblog wapenstilstand. 2 Amerikaanse doden, 1 vermist, VS lanceert 8e avond op rij aanvallen
De Stille Wapens: Nacht 8
Video captures the moment that several Iranian medium to intermediate-range ballistic missiles struck Muwaffaq Salti Air Base in Jordan overnight, killing at least two and injuring several other American Servicemembers. pic.twitter.com/cJz39E1LvP— OSINTdefender (@sentdefender) July 18, 2026
Ja jongens is het nou oorlog of valt dit in principe allemaal nog binnen het principeakkoord? Gisteren meldde CENTCOM dat er op 17 juli in Jordanië door Iraanse ballistische raketten en/of drones twee Amerikaanse militairen gedood zijn, en er nog altijd een vermist is. Bovenstaande video toont beeld van die aanval in Jordanië, en zeer wel mogelijk zelfs de explosie waarbij de militairen omkwamen. Ook meldt de Wall Street Journal dat er bij diezelfde aanval een geparkeerd onbemand, en bemand vliegtuig zouden zijn geraakt.
Dat liet Trump natuurlijk niet over z'n kant gaan en lanceerde voor de achtste nacht op rij een aanvalsgolf tegen Iraanse doelwitten. CENTCOM schreef drie uur geleden over de VERGELDING, ook specifiek tegen de eenheden achter deze aanval:
"Op 18 juli om 23.30 uur (Eastern Time) voerde U.S. Central Command (CENTCOM) in opdracht van de opperbevelhebber opnieuw een reeks aanvallen uit op Iran. Tijdens deze achtste opeenvolgende nacht van Amerikaanse aanvallen troffen strijdkrachten van CENTCOM met succes Iraanse militaire installaties voor kustbewaking en luchtverdediging, maritieme capaciteiten en opslaglocaties voor raketten en drones, om zo de Iraanse militaire slagkracht verder te verzwakken. Daarnaast raakten Amerikaanse strijdkrachten eenheden van de Islamitische Revolutionaire Garde die op 17 juli aanvallen hadden uitgevoerd op Amerikaanse militairen in Jordanië."
Afijn, wij maar weer eens live, en zien wat de dag brengt! Meer beeld na de breek.
Nog een Jordaanse inslagvideo
Newly released video footage captured multiple successful interceptions prior to the impact of an Iranian ballistic missile which struck a cluster of Containerized Housing Units (CHU) overnight at Muwaffaq Salti Air Base in Jordan, killing two and injuring a number of additional… pic.twitter.com/BV9ZNj2N5X— OSINTdefender (@sentdefender) July 18, 2026
CENTCOM-sfeerbeeld
U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of another round of retaliatory strikes, for the eighth night in a row, against Iranian military coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites, which were… pic.twitter.com/RERFU8abRY— OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026
C-RAMs laat je horeeeeee!!!
American C-RAM systems continue to engage incoming Iranian attack drones with streams of 20mm Phalanx fire over the northern Iraqi city of Erbil tonight. pic.twitter.com/3BT3svqz05— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 19, 2026
American C-RAM engaging Iranian attack drones over the northern Iraqi city of Erbil tonight. pic.twitter.com/r2URcpRDa0— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026
HIMARSssssss
U.S. Army M270s fire an ATACMS salvo in the Middle East during renewed operations against Iran. pic.twitter.com/T80dMAfgs2— Open Source Intel (@Osint613) July 18, 2026
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