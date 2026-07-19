Ja jongens is het nou oorlog of valt dit in principe allemaal nog binnen het principeakkoord? Gisteren meldde CENTCOM dat er op 17 juli in Jordanië door Iraanse ballistische raketten en/of drones twee Amerikaanse militairen gedood zijn, en er nog altijd een vermist is. Bovenstaande video toont beeld van die aanval in Jordanië, en zeer wel mogelijk zelfs de explosie waarbij de militairen omkwamen. Ook meldt de Wall Street Journal dat er bij diezelfde aanval een geparkeerd onbemand, en bemand vliegtuig zouden zijn geraakt.

Dat liet Trump natuurlijk niet over z'n kant gaan en lanceerde voor de achtste nacht op rij een aanvalsgolf tegen Iraanse doelwitten. CENTCOM schreef drie uur geleden over de VERGELDING, ook specifiek tegen de eenheden achter deze aanval:

"Op 18 juli om 23.30 uur (Eastern Time) voerde U.S. Central Command (CENTCOM) in opdracht van de opperbevelhebber opnieuw een reeks aanvallen uit op Iran. Tijdens deze achtste opeenvolgende nacht van Amerikaanse aanvallen troffen strijdkrachten van CENTCOM met succes Iraanse militaire installaties voor kustbewaking en luchtverdediging, maritieme capaciteiten en opslaglocaties voor raketten en drones, om zo de Iraanse militaire slagkracht verder te verzwakken. Daarnaast raakten Amerikaanse strijdkrachten eenheden van de Islamitische Revolutionaire Garde die op 17 juli aanvallen hadden uitgevoerd op Amerikaanse militairen in Jordanië."

Afijn, wij maar weer eens live, en zien wat de dag brengt! Meer beeld na de breek.