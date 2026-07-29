Tegen voertuigen! Want je weet het maar nooit met voertuigen rondom Pride-evenementen tegenwoordig. "De gemeente heeft betonblokken geplaatst op het Javaplein in Oost. Vanmiddag en vanavond vinden daar festiviteiten plaats vanwege de WorldPride. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wilde niet inhoudelijk ingaan op de veiligheidsmaatregelen die daarvoor worden genomen." Weet u wie hier wel heel erg inhoudelijk op in wil gaan tegenwoordig? NIEUWSUUR! Maar goed, we blijven lekker beton stapelen tot het hele feest in de schaduw staat.