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Daar zijn ze! Merkel-Lego's rondom Pride-feest Amsterdam

Het lijken wel Kerstmarkten maar we krijgen de vinger maar niet op de gemene deler

Tegen voertuigen! Want je weet het maar nooit met voertuigen rondom Pride-evenementen tegenwoordig. "De gemeente heeft betonblokken geplaatst op het Javaplein in Oost. Vanmiddag en vanavond vinden daar festiviteiten plaats vanwege de WorldPride. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wilde niet inhoudelijk ingaan op de veiligheidsmaatregelen die daarvoor worden genomen." Weet u wie hier wel heel erg inhoudelijk op in wil gaan tegenwoordig? NIEUWSUUR! Maar goed, we blijven lekker beton stapelen tot het hele feest in de schaduw staat.

Meisje met gemiddeld Randstedelijk wereldbeeld wil ook wat zeggen (vader dader had autoriteiten helemaal niet gewaarschuwd btw)

The Five Pillars of Islam

Is dit uw NPO nog wel?

Dankbaar voor onze verslaggeving?

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Tags: Pride, Amsterdam, beton, merkellego
@Spartacus | 29-07-26 | 13:04 | 228 reacties

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@Spartacus | 15-01-26 | 15:30 | 324 reacties

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