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VIDEO. Nieuwsuur legt collegaatjes NOS Stories uit waarom 'islamisme' Abdul Ballout ertoe doet

HUH?

Dat wordt gezellig in de kantine van het NOS-gebouw de komende dagen, als de intersectionele makers die niet bang zijn stelling te nemen van NOS Stories in de rij voor de belegde broodjes met veganistische kaas en gefrituurde tofu achter Milena Holdert en Anne Mae van Tilburg staan en zich nog steeds afvragen waarom die vervelende politieagent nou weer moest zeggen dat Abdul Ballout een islamist is. Dat wordt namelijk uitgelegd in bovenstaande reportage, maar dat is helemaal niet verbindend en inclusief, want nu zouden mensen zomaar het idee kunnen krijgen dat er een probleem is met homoseksualiteit binnen de islam. Terwijl dat helemaal niet zo is! Kijk maar naar Tofik Dibi, die is ook homo en moslim en heeft er een boek over geschreven, en met hem gaat het juist ontzettend goed. Vooral niet kijken dus, bovenstaande 5m35s minuut waarheid.

iedereen is bang
Tags: nieuwsuur, homoseksualiteit, islam
@Ronaldo | 28-07-26 | 17:00 | 156 reacties

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