Ja wat nou, 'verslechterend klimaat voor moslims in Nederland'
Verslechterend klimaat voor niet-moslims in Nederland zullen ze bedoelen
Je kunt in Nederland als moslim met een hakenkruisvlag zwaaien bij een Hamas-demo en niemand doet je wat. Sterker nog, je kunt in Nederland als moslim met een hakenkruisvlag zwaaien bij een Hamas-demo (als dochter van een kopstuk van de Moslimbroederschap) en alsnog doodleuk in de Tweede Kamer komen. En als daar ingewikkelde vragen over worden gesteld zegt de baas wel iets als: "Huuu ik kijk naar wie iemand is." Je kunt als moslim in Nederland gebombardeerd worden tot het grootste politieke talent aller tijden, je hoofddoekje steeds iets verder over je oren trekken, maar helemaal geen zin hebben in de Tweede Kamer. Kan, mag. Dan kun je als moslim in Nederland altijd nog burgemeester worden, mits je daar capabel genoeg voor bent, en je daar niet capabel genoeg voor bent is er altijd wel een grote gemeente die jou met je hoofddoekje als verlosser binnenhaalt als wethouder. En voor er twee keer met de ogen is geknipperd kan een moslim in Nederland zomaar locoburgemeester van de grootste stad worden. Je kunt als moslim in Nederland salafist zijn én burgemeester zijn, en blij zijn dat de salafisten de steden infiltreren. Je krijgt in Nederland als moslim alle tijd en ruimte en soepsubsidie en geld om moskeeën te bouwen, een stuk of 500 al, en iedere gemeente komt met speciale dagen en plannen en bakken geld en campagnes speciaal voor moslims. Je kunt als moslim in Nederland strijden vóór de hoofddoek en tégen dappere geloofsgenoten in Iran die worden afgemaakt als ze hun hoofddoek afwerpen - en dan hoef je niet eens te snappen dat een islamitisch regime de vrije hand geven een recept is voor ellende. Als moslim in Nederland kun je altijd wijzen naar die slimme vogel Hendrik-Jan de Boerkaman, die hotshot uit Amsterdam, met z'n snuggere brilletje, die in zijn queer pakkie in Iran of Gaza als eerste van het gebouw geflikkerd zou worden, maar hier hi-hi-ha-ha zo'n jolige snaak is. Je kunt als moslim in Nederland ervoor kiezen een hoofddoek op te doen, en als iemand tegenwerpt dat de vrijheid om hem weer af te werpen wordt gegeven door Nederland maar niet door de islam, gewoon roepen dat iedereen maar diegene in het bijzonder islamofoob is. En dan is er altijd nog wel een burgemeester die zegt dat een hoofddoek een soort baard is. Je kunt als moslim in Nederland ervoor kiezen om vrouwen geen hand te geven, ook al rijmt het niet helemaal met onze normen en waarden, maar omdat we zó tolerant zijn de benepen regeltjes van anderen ook maar accepteren. Sterker nog, als jij als moslim in Nederland vrouwen geen hand geeft komen andere 'vrouwen' in actie om iedereen die er wat van vindt te bestempelen als islamofoob. Je kunt als moslim in Nederland immers altijd een beroep doen op islamofobie. Je kunt naar een avond over islamofobie, je kunt roepen dat vrouwenbesnijdenis van jonge meiden geen islamofobie is, maar kritiek daarop wel islamofobie is, het maakt allemaal NIKS uit. Je kunt als moslim in Nederland homo's uitschelden dat ze niet normaal zijn en daarna door Het Parool op het schild worden gehesen als Amsterdammer van het Jaar. Je kunt als moslim in Nederland columnist worden, of bestuurder, of belegger, of politicus, of werkloze, of ambtenaar, of hoogleraar, of subsidieslurper, of bouwvakker, of machinist, of sporter, of fietsenmaker, of bankbobo, je kunt scholen bouwen (meestal geen goede, maar ok) en iedereen komt voor je op, springt voor je in de bres, maakt zich hard voor je. Het maakt in Nederland ook helemaal niet uit WAT je roept op je islamitische school want D66 regelt toch wel meer geld voor je. En als je als moslim in Nederland niet genoeg steun ervaart van 'Nederlanders' kun je altijd nog steun halen in je eigen bubbel, bij de voetbalclub, het buurthuis, het theehuis, de moskee, of staat er iemand klaar van de Moslimbroederschap, de politieke partij DENK, FEMYSO, Diyanet, Milli Görüs. Je kunt als moslim in Nederland meelopen in allerlei marsen voor Hamas of Hezbollah en iedereen vindt het maar normaal, je kunt als moslim in Nederland dingen roepen over Joden, je kunt op Joden jagen en ook al was die Jodenjacht een Jodenjacht dan was het waarschijnlijk nog niet de schuld van de moslims, maar van de Joden zelf. Dat zegt natuurlijk niet zomaar iemand: als moslim in Nederland kun je namelijk altijd wel de steun krijgen van een prominente burgemeester. Hadden we dat al gezegd? Je hebt als moslim in Nederland vrijwel ALLE media mee die het ook heel erg zielig voor je vinden dat jij terecht bent gekomen in het racistische kankerland Nederland. Misschien zijn er in Nederland wel journalisten die er iets van vinden, maar die bouwen een anti-islamhok op kantoor en houden verder hun bek erover. Je kunt als moslim in Nederland overal ramadannen en alle media vinden het geweldig, je kunt als moslim in Nederland iftarren op de grote pleinen en iedereen van journalist tot politieman tot burgemeester tot lijsttrekker van de grootste partij zal er zijn. Je opent als moslim in Nederland islamitische winkels, islamitische slagers (toegegeven: die zijn geweldig), islamitische bakkers, islamitische geloofshuizen, en dat de vrouwtjes er niet naar binnen mogen nemen we in Nederland OOK GEWOON VOOR LIEF want dat accepteren we nou eenmaal, in ons klimaat. Genderneutrale plees op het stadhuis zijn véél belangrijker dan gelijke rechten voor vrouwen, NIETWAAR AMSTERDAM? Je kunt als moslim in Nederland tal van radicale sprekers uitnodigen op je islamitische Megafestatie en misschien is er ergens een keertje ophef, maar misschien ook wel niet. Je kunt als moslim in Nederland aanslagen plegen in naam van de profeet, en daarna is er vast wel ergens een burgemeester die roept dat het niks met de islam te maken heeft, en iedereen vreet het weer als zoete koek. En als er inmiddels meer dan 150.000 mensen zijn afgemaakt door islamitisch terrorisme roep je gewoon: nee hoor, heeft niks met de islam te maken, bent u soms islamofoob? Na iedere islamitische aanslag zijn we met onze pseudoprogressieve aanrandkoppen weer iets, Charlie of Bruxelles ofzo, en nadat we het een dagje zielig hebben gevonden voor de slachtoffers kantelt het narratief weer: jaaaa die lui van Charlie hebben het er zelf naar gemaakt! Cabaretiers houden hun bek, redacties hebben sloten op hun deur, cartoonisten bergen hun pennen op en politici kunnen de straat niet meer op, maar je HOEFT er als moslim in Nederland helemaal geen verantwoording voor af te leggen want we hebben al collectief geaccepteerd dat het allemaal NIKS met de islam te maken heeft. Bovendien zijn we die dingen, de inperking van het vrije woord, die massale massapsychose, heel normaal gaan vinden, dus waar hebben we het nou over? Maar ja, moslims in Nederland staan er alleen voor, het klimaat voor moslims is vreselijk.
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