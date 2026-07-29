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Islamitische scholen die haat onderwijzen krijgen HERSTELOPDRACHTEN

Dat zal ze leren!

Scholen die totale haat onderwijzen jegens alles wat westerse waarden genoemd mogen worden krijgen natuurlijk géén brief op de mat dat de school direct dicht kan, nee, die krijgen HERSTELOPDRACHTEN. Om bijvoorbeeld te herstellen dat om 09.00 uur sport en spel zónder meisjes op het rooster staat, om 10.00 uur een blokje gelijkheid geselen, om 11.00 uur een uurtje hoe de democratie te ontmantelen, na de pauze meteen uitvoerig antisemitisme, voor 14.00 uur de rijtjes lhbti-scheldwoorden opdreunen, waarna de dag wordt afgesloten met een gezellig haatpraatje van een haatprediker. Los van dat het tyfusscholen zijn, zijn islamitische scholen ontwrichtend en een gevaar voor de vrije samenleving. Maar volgens staatssecretaris van Onderwijs Tielen, bekend van internet, volgen in die situatie herstelopdrachten. Niet gek dus dat er dit jaar precies 0 scholen werden gesloten. Maar goed, die zijn nu tenminste hard bezig met herstelopdracht 1, schrijf 100 keer op: "Hier geen homo's slaan." Als ze het dan nog niet begrijpen 100 keer: "De gelijkheid tussen man en vrouw is een prachtige westerse waarde." En om het af te leren 150 maal: "Wij zullen nu echt echt echt stoppen met Jodenhaat."

Ondertussen, NTR-presentator, Trouw-columnist en De Correspondent auteur Karim Amghar:

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Tags: islamitische scholen, geloof, islam, herstelopdrachten
@Dorbeck | 29-07-26 | 12:00 | 254 reacties

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