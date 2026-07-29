Islamitische scholen die haat onderwijzen krijgen HERSTELOPDRACHTEN
Dat zal ze leren!
Scholen die totale haat onderwijzen jegens alles wat westerse waarden genoemd mogen worden krijgen natuurlijk géén brief op de mat dat de school direct dicht kan, nee, die krijgen HERSTELOPDRACHTEN. Om bijvoorbeeld te herstellen dat om 09.00 uur sport en spel zónder meisjes op het rooster staat, om 10.00 uur een blokje gelijkheid geselen, om 11.00 uur een uurtje hoe de democratie te ontmantelen, na de pauze meteen uitvoerig antisemitisme, voor 14.00 uur de rijtjes lhbti-scheldwoorden opdreunen, waarna de dag wordt afgesloten met een gezellig haatpraatje van een haatprediker. Los van dat het tyfusscholen zijn, zijn islamitische scholen ontwrichtend en een gevaar voor de vrije samenleving. Maar volgens staatssecretaris van Onderwijs Tielen, bekend van internet, volgen in die situatie herstelopdrachten. Niet gek dus dat er dit jaar precies 0 scholen werden gesloten. Maar goed, die zijn nu tenminste hard bezig met herstelopdracht 1, schrijf 100 keer op: "Hier geen homo's slaan." Als ze het dan nog niet begrijpen 100 keer: "De gelijkheid tussen man en vrouw is een prachtige westerse waarde." En om het af te leren 150 maal: "Wij zullen nu echt echt echt stoppen met Jodenhaat."
Ondertussen, NTR-presentator, Trouw-columnist en De Correspondent auteur Karim Amghar:
Reageert op Instagrampost nav dit Nieuwsuur-item
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Aangiftes van mishandeling door juf op islamitische basisschool Zoetermeer: 'Zoon geslagen met bezem'
FOTO: Vermoedelijk niet de bezem uit het verhaal
Ja wat nou, 'verslechterend klimaat voor moslims in Nederland'
Verslechterend klimaat voor niet-moslims in Nederland zullen ze bedoelen
Hoe is het nu met? Schotland
Nou goed blijkbaar alles op schema!
Malek Fostok bekent moordpoging op Joodse man in kliniek, riep 'Allahu akbar'
Maar totaal niet islamitisch gestoorde Malek, wat doet u nu toch weer
CULTUURKRITIEK op de hoofddoek (van jonge vrouw met hoofddoek)
U hoort het, van een ander
Ehsan Jami - Ik had gelijk. En toch zat ik fout!
Opinie Ehsan Jami (promovendus aan Universiteit Leiden, faculteit bestuurskunde)
Toch maar weer een keer over: de islam
Periodieke doordash!