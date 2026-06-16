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Hoe is het nu met? Schotland

Nou goed blijkbaar alles op schema!

Vice-premier hè, geen plaatselijke Groene

Wat is dat toch, die linkse onderwerpingsdrang aan een uitheems, wetgevend, expansionistisch patriarchaat. Jenny Gilruth is vice-premier namens de sociaal-democratische Scottish National Party en doet hier even een Kaagje maar dan NIET IN IRAN maar gewoon in Schotland. In niet alleen in de moskee, maar ook buiten al, want óh wat zijn ze zielig, dat volkomen onberispelijke slachtoffervolk de moslims.

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'if you can read this, you are the resistance'

Tags: Schotland, islam, hoofddoek
@Spartacus | 16-06-26 | 12:59 | 243 reacties

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@Mosterd | 16-03-26 | 21:00 | 285 reacties

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