Wat is dat toch, die linkse onderwerpingsdrang aan een uitheems, wetgevend, expansionistisch patriarchaat. Jenny Gilruth is vice-premier namens de sociaal-democratische Scottish National Party en doet hier even een Kaagje maar dan NIET IN IRAN maar gewoon in Schotland. In niet alleen in de moskee, maar ook buiten al, want óh wat zijn ze zielig, dat volkomen onberispelijke slachtoffervolk de moslims.