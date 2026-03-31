Stijging meldingen 'eergerelateerd geweld', woord 'islam' komt 0 keer voor in politierapport

Syrisch: 257 keer
Turks: 83 keer
Marokkaans: 83 keer
Irakeers: 55 keer
Afghaans: 47 keer
Iranees: 20 keer
Somalisch: 16 keer
Pakistaans: 16 keer
Syrisch-Koerdisch: 12 keer
Egyptisch: 11 keer
Turks-Koerdisch: 10 keer
Irakees-Koerdisch: 9 keer
Surinaams: 4 keer
Overig: 107 keer (In de categorie ‘overig’ bevinden zich in 2025 onder meer de volgende etniciteiten: Jemenitisch, Palestijns en Eritrees)

Opvallende statistieken over de eerste etnische achtergrond van 'eergerelateerd geweld' bij de politie, die een stijging van het aantal meldingen ziet. Chinezen, Belgen, Oekraïners, Duitsers en zelfs Antillianen, toch niet een groep die het in de regel lekker doet op dit soort lijstjes, zijn opvallend afwezig. Maar hee: het woord 'islam', of 'islamitisch', of 'moslim'  komt NUL keer voor in het Jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld. Dat is natuurlijk omdat de islam er niks mee te maken heeft!

Toch zien we in de statistieken geen eergerelateerd geweld waarbij alleen maar autochtonen betrokken zijn. Hebben autochtonen soms geen eer ofzo?

Joehoe, en de Oekraïners dan??

Tags: eergerelateerd geweld, eerwraak, islam
@Ronaldo | 31-03-26 | 09:30 | 354 reacties

