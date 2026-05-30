Tien steden (die al bestaan) gaan meedoen met een proef om vrouwelijke statushouders sneller aan werk te helpen, omdat het percentage werkende vrouwelijke statushouders met 22% toch iets achterblijft bij het percentage van mannelijke statushouders dat werkt (zit iets onder de 50%). Goed, dat is een probleem dat in de hele samenleving speelt en op zich is het prima om asielzoekers aan het werk te helpen. Maar hee: EN DIE NIET WERKENDE MANNELIJKE STATUSHOUDERS DAN? Waarom krijgen die geen hulp? Wat heeft dit kabinet tegen mannen? En waar denkt dit kabinet dat zo'n seksistische proef toe leidt? Juist. Straks gaan de mannelijke statushouders overdag maar wat klaverjassen of rondwandelen, en misschien kiezen ze straks uit frustratie en verveling zelfs voor overlast of eisen ze de nacht op. We moeten er niet aan denken.