Ja toch nog even over dat Ipsos/I&O-onderzoek van gisteren over de meningen en kennis van mensen over asielkwesties. Want de conclusie 'Kiezers tasten in het duister: beeld van asielcijfers blijkt sterk politiek gekleurd' was, volgens ons, behalve een open deur, helemaal niet de interessantste (en bovendien valt er nog wel wat af te dingen, zie hieronder). Er zat iets veel interessanters in het onderzoek ( HIERRR zelf lezen), dat iedereen die op tv/ergens anders verschijnt met een moralistisch praatje over polarisatie, feiten en cijfers in de asielkwestie eens goed in zijn of haar of hen oren zou moeten knopen. En dat is namelijk dit:

Oftewel: wat voor cijfers iemand te zien krijgt over de instroom van asielzoekers heeft helemaal niet zo'n grote invloed op zijn mening over de asielopvang. Dat is toch wel een flinke tegenvaller voor Ron Fresen, die vorige maand aan tafel bij Eva Jinek nog suggereerde dat een uitgebreide informatievoorziening de mensen in oa Loosdrecht (waar de burgemeester zijn excuses aanbood voor de fouten in de communicatie ) wel rustig zou krijgen.

Het is heel simpel. Hoe veel vluchtelingen je wilt opvangen is een politieke kwestie. Een ingewikkelde politieke kwestie misschien, die niet met drie slogans is opgelost, maar wel een politieke kwestie. Sommige mensen willen dat er meer vluchtelingen worden opgevangen, anderen willen juist dat er minder vluchtelingen worden opgevangen. En ja, die anderen zijn met meer. En die blijven dus op partijen stemmen die strenger asielbeleid voorstaan, zolang er geen substantiële maatregelen worden genomen (zie ook: dit ondanks de De Correspondent-kop uitstekende stuk op De Correspondent).

Het grappigste is nog wel dat Fresen zegt dat je bij wijze van spreke iedere week de aantallen door moet geven WANT DAT GEBEURT AL. Juist omdat Ron Fresen zelf ook al een mening heeft over asiel, zorgen die cijfers er bij hem voor dat hij die mening houdt. Maar het punt van het Ipsos/I&O-experiment is nu juist dat iemand die vindt dat de aantallen omlaag moeten, dat ook gewoon blijft vinden. En juist omdat Ron Fresen en vrijwel iedereen die over dit onderwerp op tv verschijnt dezelfde mening hebben, en ongeacht de cijfers bij diezelfde mening blijven, wordt de kwestie continu van dezelfde kant belicht. En het irritantste is nog wel de suggestie dat dat geheel waardenvrij gebeurt, terwijl dat evident niet zo is.

Ook in dat kader moeten we toch even wijzen op de vraagstelling. Ipsos/I&O vroeg "Nederland vangt, rekening houdend met inwonersaantallen, veel meer vluchtelingen op dan de meeste andere Europese landen” en rekende het fout als mensen 'ja' antwoordden, omdat Nederland per aantal inwoners ietsje minder vluchtelingen opvangt dan het Europees gemiddelde. Maar ja. Je kunt "rekening houdend met inwonersaantallen" ook anders interpreteren. Nederland is namelijk een van dichtst bevolkte landen van de EU (alleen in Malta is die hoger, Nederland is meer dan 4x zo dichtbevolkt als het Europees gemiddelde, nummer 3 België is 35% minder dichtbevolkt), waar we geen schuurtje mogen bouwen zonder dat Johan Vollenbroek een rechtszaak aanspant. Dus je kunt ook zeggen: als je rekening houd met inwonersaantallen, zouden we hier juist veel minder mensen op moeten vangen dan in bijvoorbeeld Zweden, waar ze veel meer (stikstof)ruimte hebben. En hee, het is niet toevallig dat onderzoekers van Ipsos/I&O als uitgangspunt voor deze vraag een opvatting uit hun eigen hoogopgeleide en succesvolle bubbel gebruiken, of wel?

Maar goed. Het punt is, en blijft: hoe streng je je asielbeleid maakt is een politieke kwestie waar je politiek over mening van kunt verschillen. Doen alsof mensen die het met je oneens zijn zichzelf beter moeten informeren lost die kwestie niet op. Het zou fijn zijn als iemand die lui in Hilversum daar eens over informeert.