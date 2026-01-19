Zeg je Chris Woerts dan zeg je Nederland weer Nederland. Zeg je Chris Woerts dan zeg je gezond verstand. Zeg je Chris Woerts dan zeg je orde op zaken. Zeg je Chris Woerts dan zeg je beleid. Zeg je Chris Woerts dan zeg je nieuws. Zeg je Chris Woerts dan zeg je De Slimste Mens (officieuze titel). Zeg je Chris Woerts dan zeg je stabiele barkruk. Zeg je Chris Woerts dan zeg je colaatje. Zeg je Chris Woerts dan zeg je was ik maar Chris Woerts. Zeg je Chris Woerts dan zeg je crypto. Zeg je Chris Woerts dan zeg je prachtgebit. Zeg je Chris Woerts dan zeg je Alain Delon, Paul Newman, Casanova, Adonis en George Clooney. Zeg je Chris Woerts dan zeg je 'een tijdperk'. Zeg je Chris Woerts dan zeg je Chris Woerts. Zeg je Chris Woerts dan zeg je toekomst. Zeg je Chris Woerts dan zeg je VVD. Zeg je Chris Woerts dan zeg je nummer 24 25. Zeg je Chris Woerts dan zeg je SUCCES in kapitalen. Zeg je Chris Woerts dan zeg je absoluut géén vier zetels. Zeg je Chris Woerts dan zeg je wereldvrede. Zeg je Chris Woerts dan zeg je gemeente Maassluis. Zeg je Chris Woerts dan zeg je marketeer. Zeg je Chris Woerts dan zeg je orakel. Zeg je Chris Woerts dan zeg je business. Zeg je Chris Woerts dan zeg je sympathieke vent. Zeg je Chris Woerts dan zeg je Rembrandt van Rijn. Zeg je Chris Woerts dan zeg je roepende in de woestijn. Zeg je Chris Woerts dan zeg je soms even helemaal niets en knik je alleen instemmend. Zeg je Chris Woerts dan zeg je vanaf vandaag POLITICUS.