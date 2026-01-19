achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Chris Woerts begint lange mars door de instituties in Maassluis

De sluis is geopend

Zeg je Chris Woerts dan zeg je Nederland weer Nederland. Zeg je Chris Woerts dan zeg je gezond verstand. Zeg je Chris Woerts dan zeg je orde op zaken. Zeg je Chris Woerts dan zeg je beleid. Zeg je Chris Woerts dan zeg je nieuws. Zeg je Chris Woerts dan zeg je De Slimste Mens (officieuze titel). Zeg je Chris Woerts dan zeg je stabiele barkruk. Zeg je Chris Woerts dan zeg je colaatje. Zeg je Chris Woerts dan zeg je was ik maar Chris Woerts. Zeg je Chris Woerts dan zeg je crypto. Zeg je Chris Woerts dan zeg je prachtgebit. Zeg je Chris Woerts dan zeg je Alain Delon, Paul Newman, Casanova, Adonis en George Clooney. Zeg je Chris Woerts dan zeg je 'een tijdperk'. Zeg je Chris Woerts dan zeg je Chris Woerts. Zeg je Chris Woerts dan zeg je toekomst. Zeg je Chris Woerts dan zeg je VVD. Zeg je Chris Woerts dan zeg je nummer 24 25. Zeg je Chris Woerts dan zeg je SUCCES in kapitalen. Zeg je Chris Woerts dan zeg je absoluut géén vier zetels. Zeg je Chris Woerts dan zeg je wereldvrede. Zeg je Chris Woerts dan zeg je gemeente Maassluis. Zeg je Chris Woerts dan zeg je marketeer. Zeg je Chris Woerts dan zeg je orakel. Zeg je Chris Woerts dan zeg je business. Zeg je Chris Woerts dan zeg je sympathieke vent. Zeg je Chris Woerts dan zeg je Rembrandt van Rijn. Zeg je Chris Woerts dan zeg je roepende in de woestijn. Zeg je Chris Woerts dan zeg je soms even helemaal niets en knik je alleen instemmend. Zeg je Chris Woerts dan zeg je vanaf vandaag POLITICUS.

Dingen die Chris Woerts zélf zegt

Tags: chris woerts, maassluis, de politiek in, politicus
@Dorbeck | 19-01-26 | 20:00 | 46 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

RIVM past stiekem richtlijn aan na vertrouwelijk rapport verspreiding virus via ventilatiesysteem

100% van de beslissingen nemen op basis van 50% van de kennis en die 50% dan lekker geheim houden

@Ronaldo | 05-08-20 | 18:00 | 0 reacties

Bassiehof - Politicus van het Jaar

De Politieke Lijst der Lijsten die alle andere Politieke Lijsten overbodig maakt; dit is Bassiehof’s Politicus van het Jaar.

@Bas Paternotte | 17-12-17 | 10:00 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.