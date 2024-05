Triest nieuws vanuit de plek waar het gebeurt: de regio. Rick Brink (38) is dood. Rick knokte enthousiast en onvermoeibaar voor een CDA'erige wereld, iets waar wij dan weer helemaal NIET achter staan, maar dat deed-ie met zoveel plezier en passie dat we 'm een keer naar voren schoven als Beste Raadslid van Nederland. Vond-ie zelf niet zo leuk, maar ach. We zagen 'm als minister van Gehandicaptenzaken een keer keihard raven bij de Zwarte Cross en we vonden het lullig dat-ie door Hugo werd gepasseerd omdat Hugo zo emotioneel werd van de ballen van Lucille. Ondanks tegenslag en z'n handicap was Rick een strijder, iemand die op zijn manier probeerde bij te dragen aan een betere wereld. Daar hebben we er al niet heel veel van, en daar hebben we er nu weer eentje minder van. Rip Rick.