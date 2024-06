Lafhartige en 'zware' DDoS op de oerclub van de democratie: het CDA! De club van Lubbers! De club van Balkenende! De club van uw stem op Hugo de Jonge! De club van Van Agt! De club van Brinkman! De club van Heerma! De club van De Hoop Scheffer! DE CLUB VAN CAMIEL EURLINGS! De club van Verhagen! De club van Sybrand van Buma van Haersma jonkheer graaf van Sybrandsma! De club van Heijnen! De club van Van Rij! De club van Knops! Ooit de club van Mona Keijzer! De club van Wopke en van Gabberhouse en van Leers en Knapen en Hillen en Jan Kees de Jager en Cheque de Vries en Peijs en Bot, DEMOCRATEN in hart en nieren, CHRISTENDEMOCRATEN, die worden verrast door zo'n laffe DDoS. Bah bah bah en dat uitgerekend vandaag. EEN AANVAL OP VRIJE DEMOCRATISCHE VERKIEZINGEN. Afschuwelijk. Tragisch. Niet leuk.

Update - Toeval geen toeval. Ook PVV en Wappiepartij aangevallen. "De verantwoordelijkheid voor de aanvallen lijkt te zijn opgeëist door HackNet, een schimmige pro-Russische groep hackers. Die valt vaker sites aan in landen waar Rusland een conflict mee heeft, vaak in samenwerking met andere groepen hackers. 'We gaan door met aanvallen op de websites van Nederland en hun partijen', schrijft de groep op Telegram."