Henri Bontenbal scoorde vijf hele zetels met het CDA, gefeliciteerd Henri Bontenbal. Daar snapten ze bij het CDA zelf helemaal niks van. Het AD keek een paar keer mee (dat noemen ze zelf: 'de partijleider volgen tijdens de campagne') en toen zei Bontenbal: "Snap jij dit nou? Kan jij nou geloven dat dit het wordt volgende week? Vier zetels! Dit strookt zo niet met wat ik hoor, wat CDA’ers horen, wat we op sociale media lezen, ook buiten mijn bubbel." Nou dan hebben we nieuws voor Bontenbal want het strookt echt precies met wat wij hebben gehoord. In alle bubbels van mensen onder de zeventig jaar hadden ze de vijf zetels voor het CDA namelijk wél voorspeld. Het CDA is niet meer dan een belegenkaaspartij met een glaasje karnemelk aan het ontbijt. Het CDA is totáál niet sexy bij de jeugd. Veel jongvolwassenen weten niet eens wat het CDA is. CDA 5, dat is toch dat computerspel waar binnenkort een zesde deel van komt, of was het nou designerdrugs? Vlinder had laatst op het Boterzoutzoetfestival toch een kwartje CDA geklapt? Helaas ga je van CDA alleen stuiteren op Opwekking.

Het CDA is non-existent in grote steden en onzichtbaar op de grote landelijke thema's. Ja, eventjes bij de boeren, en toen stonden ze aan de verkeerde kant. En bij de woningmarkt, maar Hugo de Jonge kan niks. Klimaat? Geen CDA. Immigratie? Geen CDA. Veiligheid? Geen idee. Zorg? Zorg maar dat er een pot dampende piepers op tafel staan. Dat gedweep met die slome Wopke Hoekstra en die vreselijke Hugo de Jonge, die niks kan. En Bontenbal zelf, hartstikke aardige gozer, maar we krijgen meer energie van een crematie. Het eeuwige gelul over 'het verhaal' en spreuken als 'voor een fatsoenlijk land'. Als Bontenbal muziek was, dan was hij Rachmaninov. Je kan nog zo lang leuteren over dat het zo spannend en ingenieus is, maar 95 procent van Nederland vindt het bloedsaai en daar gaat echt geen campagne wat aan veranderen. Nederland is namelijk een land van Einaudi's. Bontenbal is zó extreem saai, en al die CDA'ers in z'n bubbel die zo poeslief en positief tegen 'm deden, deden dat in de hoop er niet uitgemieterd te worden bij de reorganisatie. En nu zitten ze daar, met vijf zetels, in de waan dat 'het verhaal' de volgende keer wél aanslaat. Nou nee hoor, want de havermelkjügend zit links, de boeren bij Lientje, de christenen bij de JezusUnie, de ondernemers bij de vvd en het volk bij Geert. Dus nogmaals: gefeliciteerd met de vijf zetels, Bontenbal. Wij vinden het veel.