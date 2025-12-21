Bassiehof’s Politicus van het Jaar 2025
Nothing to lose
Politiek gezien was 2025 een verloren jaar. Met zo’n beetje iedere dag een rel vermakelijk maar BBB, NSC, PVV en VVD reden groots en meeslepend hun karretje in de poep. Het kabinet Schoof dat zichzelf vanaf dag 1 ondermijnde met wantrouwen, kift en amateurisme heeft op enkele uitzonderingen na helemaal niets gepresteerd. Nadat Geert Wilders de club ten val had gebracht, struikelde het dankzij de hysterische NSC’er nummer zoveel Caspar Veldkamp nóg een keer. Wat rest is een augiasstal waarin de resterende BBB- en VVD-bewindslieden elkaar bekogelen met koeienvlaaien. Van de beloofde zonnige hoop, lef en trots bleef niets over waarop Rob Jetten riep Het kan wel en nu is de D66’er premier-elect. Maar mazzelen met Wilders’ afzegging voor een debat en een enthousiasmerende maar vage vibe, maakt iemand nog geen Politicus van het Jaar. Niet in deze kolom althans. Wie wél zometeen, maar eerst nog wat andere huldeblijken.
John Leerdam-beker voor meest nutteloze politicus
Wie Esmah Lahlah ziet, ziet het getal twee. Tweemaal als de nummer twee op de lijst verdween ze met haar twee nationaliteiten naar het tweede bankje in de Nationale Vergaderzaal omdat Frans Timmermans (die twee verkiezingen op rij verloor) doorgaans liever het duo Jesse Klaver of Kati Piri als tweede man naast zich had. En ze solliciteerde ondertussen dus ook nog eens twee keer in die koud twee jaar Kamerlidmaatschap, wat haar enige wapenfeit is.
De Onzichtbare Mantel
De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) zit steeds beter in elkaar. Van iedere donatie boven de 1000 euro moet de afzender worden geopenbaard, bovendien is er een maximum gesteld van 100.000 euro. De tijden dat een techmiljardair D66 even een miljoen euro toeschoof in de hoop Sigrid Kaag premier te maken, zijn voorbij. Al proberen slimme jongens daar onderuit te komen met Super PAC-achtige constructies waarover in die Wfpp niets geregeld is. Zo tuigde van oudsher D66-donateur Willem Sijthoff met wat vrindjes Stem voor Stabiliteit op met als doel CDA, D66 en VVD aan de macht te helpen. Met beoogd clublid Hans Wijers liep het vervolgens slecht af. Naast een misselijke misogyne opmerking over Dilan Yesilgöz had hij met zijn old boys network ook gewisseld dat hij in hun gedroomde coalitie ruimte zag voor het extremistische PvdAGroenLinks. Toen Wijers daarna informateur werd, kostte die ontboezeming hem de kop.
Parallel aan Sijthoff’s schimmige miljonairsclubje lanceerde voormalig VVD-leider Klaas Dijkhoff dit jaar Voor Ons Nederland (alle details hier) wat er vooral op lijkt gericht Yesilgöz rechtsere koers dwars te zitten. Medeoprichter en voormalig VVD-campagnestrateeg Mark Thiessen schreef deze week nog dat het het beste is als D66 en CDA (dus zonder de VVD) een kabinet vormen. Ook dit Circus Dijkhoff onttrekt zich aan de Wfpp. Zijn donateurs blijven dus onbekend, het enige wat we weten is dat ze voor ruim drie ton aan reclamespots inkochten en wie de hoofdpersonen zijn. Zo zien we Frank OTTO van Gool en Gert-Jan Segers voor al uw Polenhotels, voormalig ASML-topman Peter Wennink die deze maand een rapport afleverde, NSC-jeugdleidster Eva Brandemann en kijk wat grappig: daar hebben we de nieuwe D66-informateur Rianne Letschert. In de schaduw van de macht de verkiezingen proberen te beïnvloeden doe je zo. De Onzichtbare Mantel gaat naar Dijkhoff & Sijthoff.
Lintje
Da’s voor Marjolein Faber natuurlijk. Het was Faber zelf wegens chronisch gebrek aan tact vermoedelijk niet gelukt maar afgelopen week ging haar asielnoodmaatregelenwet dankzij David van Weel gerepareerd en wel door de Tweede Kamer op weg naar de Eerste waar de strengste asielwet óóit naar verwachting eveneens kan rekenen op een stempel van parlementaire goedkeuring. Samen met de bezuinigingen (maar niet de hervormingen) op de NPO en de investeringen in Defensie, één van de weinige successen van kolderkabinet Schoof en de PVV in het bijzonder. Over de immer opgewekte Faber hoeft u zich verder geen zorgen te maken, die is tegenwoordig lekker DENK’ers aan het slopen.
’t Gouden Stijgertje
Dit kleinood gaat naar Rob Jetten. Duh.
Bassiehof’s Lifetime Achievement Award
Doei, Frans Timmermans. De PvdA is dood, rot, vies, goor en reddeloos verloren. Wat hebben jij en Kati Piri er toch een teringzooi van gemaakt.
Hier in bewegende beelden het moment dat het tot Frans Timmermans doordringt dat hij dankzij Kati Piri nooit meer premier zal worden. Maar zoals Bruce Springsteen al dichtte: gelukkig is er nog Atlantic City. pic.twitter.com/d26UyZHzkQ— Bas Paternotte (@baspaternotte) June 20, 2025
’t Loden Dalertje
Dat gaat naar BBB. De partij beschikt nu over 10 (schrijve: TIEN) dubbel demissionaire bewindspersonen en 4 (schrijve: VIER) zetels in de Tweede Kamer. Zoals twee jaar geleden voorspeld, maakte fractievoorzitter Ilona Lagas er ondertussen een zooitje van in de Eerste Kamer. De BBB-fractie in de senaat is inmiddels hofleverancier van de D66-fractie die onlangs vermeend chanteur Arie Griffioen in de armen mocht sluiten. Die kwestie met voormalig Hofstadgroep-terroriste Soumaya Sahla ettert ook nog steeds. De campagne leverde weinig op wegens BBB ging PVV en dan kiest men natuurlijk voor het origineel. De doorgaans onverstoorbare Mona Keijzer begint nu zelfs te haperen. Het gaat niet lekker met BBB. En dan is Lientje ook nog eens d’r koffers kwijt.
Bassiehof’s Politicus van het Jaar 2025
Enkele uren nadat Bassiehof zich op zondag 29 juni in deze kolommen afvroeg of en wanneer ze de extremisten van PvdAGroenLinks zou uitsluiten, verstuurde de VVD-voorvrouw een tweet over Douwe Bob. Dat werd een duur berichtje, dankzij de affaire bleef de VVD in de peilingen tot half oktober duikelen. Eén ander aangejaagd door een verticaal uitgedaagde Volkskrant-columnist waarna de rest volgde maar ook al dan niet anonieme VVD’ers sloegen aan het muiten; ze werd bijkans politiek doodverklaard. Maar halverwege de campagne kwam het hoge woord er dan toch uit: de VVD zou niet in een kabinet met PvdAGroenLinks gaan zitten. Want nothing tot lose, nietwaar. Die – rijkelijk late - beslissing betaalde zich uit: de liberalen verloren slechts 2 zetels en kwamen uit op 22.
Nadat de VVD-lijsttrekker vervolgens voor het oog van de camera het vertrek van Frans Timmermans voor kennisgeving had aangenomen, vertrok ze met een ‘Nu ga ik verder feesten’ naar de dansvloer om het verlies te vieren. De kater zou voor de kiezer ongetwijfeld later komen, klonk het zorgelijk in het commetariaat ter rechterzijde maar hoopvol in het linker. Die D66’ers willen natuurlijk over links met PvdAGL en de VVD zal dan in het kader van het bestuurlijk landsbelang vanzelfsprekend aansluiten, was de verwachting. Maar dat gebeurde niet. Sterker; de rug blijft nog steeds recht en de poot stijf. Een liberale stijlbreuk na 15 jaar Mark ‘zoals de wind waait, waait m’n jasje’ Rutte. In een paar maanden tijd van electoraal op sterven na dood naar tafelen met Rob Jetten en Henri Bontenbal op De Zwaluwenberg, deze lijsttrekker deed het. Alle critici van links tot rechts (ook die uit eigen kring ) met de mond vol tanden achterlatend. Ze heeft ze (met zichtbaar plezier, de hele campagne bleef ze glimlachen. Da’s een vorm van fascisme, stond recent in de Volkskrant) helemaal gek gemaakt en bij de ballen. Een politicus die woord houdt is sowieso verfrissend. Dat zouden er meer moeten doen. Dilan Yesilgöz is Bassiehof’s Politicus van het Jaar 2025.
Dusss
Sorry. pic.twitter.com/y3dasI3pDs— Bas Paternotte (@baspaternotte) October 30, 2025
Aus der reihe Bassiehof’s Politicus van het Jaar
2011 – Piet Hein Donner (CDA)
2012 – Frans Timmermans (PvdA)
2013 – Frans Timmermans (PvdA)
2014 – Pieter Omtzigt (CDA)
2015 – Pieter Omtzigt (CDA)
2016 – Mark Rutte (VVD)
2017 – Klaas Dijkhoff, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Tunahan Kuzu en Thierry Baudet
2018 – Theo Hiddema (FvD)
2019 – Pieter Omtzigt (CDA)
2020 – Martin Bosma (PVV)
2021 – Lodewijk Asscher (PvdA)
2022 – Daniel Koerhuis (VVD)
2023 – Geert Wilders (PVV)
2024 – Dick Schoof
