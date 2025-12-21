Politiek gezien was 2025 een verloren jaar. Met zo’n beetje iedere dag een rel vermakelijk maar BBB, NSC, PVV en VVD reden groots en meeslepend hun karretje in de poep. Het kabinet Schoof dat zichzelf vanaf dag 1 ondermijnde met wantrouwen, kift en amateurisme heeft op enkele uitzonderingen na helemaal niets gepresteerd. Nadat Geert Wilders de club ten val had gebracht, struikelde het dankzij de hysterische NSC’er nummer zoveel Caspar Veldkamp nóg een keer. Wat rest is een augiasstal waarin de resterende BBB- en VVD-bewindslieden elkaar bekogelen met koeienvlaaien. Van de beloofde zonnige hoop, lef en trots bleef niets over waarop Rob Jetten riep Het kan wel en nu is de D66’er premier-elect. Maar mazzelen met Wilders’ afzegging voor een debat en een enthousiasmerende maar vage vibe, maakt iemand nog geen Politicus van het Jaar. Niet in deze kolom althans. Wie wél zometeen, maar eerst nog wat andere huldeblijken.

John Leerdam-beker voor meest nutteloze politicus

Wie Esmah Lahlah ziet, ziet het getal twee. Tweemaal als de nummer twee op de lijst verdween ze met haar twee nationaliteiten naar het tweede bankje in de Nationale Vergaderzaal omdat Frans Timmermans (die twee verkiezingen op rij verloor) doorgaans liever het duo Jesse Klaver of Kati Piri als tweede man naast zich had. En ze solliciteerde ondertussen dus ook nog eens twee keer in die koud twee jaar Kamerlidmaatschap, wat haar enige wapenfeit is.

De Onzichtbare Mantel

De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) zit steeds beter in elkaar. Van iedere donatie boven de 1000 euro moet de afzender worden geopenbaard, bovendien is er een maximum gesteld van 100.000 euro. De tijden dat een techmiljardair D66 even een miljoen euro toeschoof in de hoop Sigrid Kaag premier te maken, zijn voorbij. Al proberen slimme jongens daar onderuit te komen met Super PAC-achtige constructies waarover in die Wfpp niets geregeld is. Zo tuigde van oudsher D66-donateur Willem Sijthoff met wat vrindjes Stem voor Stabiliteit op met als doel CDA, D66 en VVD aan de macht te helpen. Met beoogd clublid Hans Wijers liep het vervolgens slecht af. Naast een misselijke misogyne opmerking over Dilan Yesilgöz had hij met zijn old boys network ook gewisseld dat hij in hun gedroomde coalitie ruimte zag voor het extremistische PvdAGroenLinks. Toen Wijers daarna informateur werd, kostte die ontboezeming hem de kop.

Parallel aan Sijthoff’s schimmige miljonairsclubje lanceerde voormalig VVD-leider Klaas Dijkhoff dit jaar Voor Ons Nederland (alle details hier) wat er vooral op lijkt gericht Yesilgöz rechtsere koers dwars te zitten. Medeoprichter en voormalig VVD-campagnestrateeg Mark Thiessen schreef deze week nog dat het het beste is als D66 en CDA (dus zonder de VVD) een kabinet vormen. Ook dit Circus Dijkhoff onttrekt zich aan de Wfpp. Zijn donateurs blijven dus onbekend, het enige wat we weten is dat ze voor ruim drie ton aan reclamespots inkochten en wie de hoofdpersonen zijn. Zo zien we Frank OTTO van Gool en Gert-Jan Segers voor al uw Polenhotels, voormalig ASML-topman Peter Wennink die deze maand een rapport afleverde, NSC-jeugdleidster Eva Brandemann en kijk wat grappig: daar hebben we de nieuwe D66-informateur Rianne Letschert. In de schaduw van de macht de verkiezingen proberen te beïnvloeden doe je zo. De Onzichtbare Mantel gaat naar Dijkhoff & Sijthoff.

Lintje

Da’s voor Marjolein Faber natuurlijk. Het was Faber zelf wegens chronisch gebrek aan tact vermoedelijk niet gelukt maar afgelopen week ging haar asielnoodmaatregelenwet dankzij David van Weel gerepareerd en wel door de Tweede Kamer op weg naar de Eerste waar de strengste asielwet óóit naar verwachting eveneens kan rekenen op een stempel van parlementaire goedkeuring. Samen met de bezuinigingen (maar niet de hervormingen) op de NPO en de investeringen in Defensie, één van de weinige successen van kolderkabinet Schoof en de PVV in het bijzonder. Over de immer opgewekte Faber hoeft u zich verder geen zorgen te maken, die is tegenwoordig lekker DENK’ers aan het slopen.

’t Gouden Stijgertje

Dit kleinood gaat naar Rob Jetten. Duh.

Bassiehof’s Lifetime Achievement Award

Doei, Frans Timmermans. De PvdA is dood, rot, vies, goor en reddeloos verloren. Wat hebben jij en Kati Piri er toch een teringzooi van gemaakt.