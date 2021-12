Terug op het Roze Honk (2017 was de laatste keer, destijds gecancled door NRC-tuig). De Politieke Lijst der Lijsten die alle andere Politieke Lijsten overbodig maakt; dit is Bassiehof’s Politicus van het Jaar.

't Loden dalertje: Thierry Baudet

De FvD-leider prolongeert zijn titel van vorig jaar. De craziness is niet meer bij te houden. Een ronduit verward laatste optreden in de Nationale Vergaderzaal dit jaar was het dieptepunt. Senator Theo Hiddema is er ook wel klaar mee. Van jeune premier naar outcast. Het kan verkeren.

John Leerdam-beker voor meest nutteloze politicus: Vera Bergkamp

Kamervoorzitter die nog niet eens de muiltjes van voorgangster Khadija Arib (PvdA) zou mogen vullen. Werd akela van de Nationale Vergaderzaal na dubieuze deal tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag. Volstrekt onzekere vrouw, Vera Bergkamp giechelt gelijk een meisje met een kopje thee wanneer het spannend wordt en laat de lengte van vergaderingen gruwelijk uit de hand lopen. Eigen partij D66 heeft ook weinig vertrouwen in haar, werd derhalve in meerdere sessies bijgestaan door D66 ingehuurde externe adviseur om voorzitterschap onder de knie te krijgen. De Anouchka van Miltenburg van de sociaal-liberalen. Gelukkig hebben we Martin Bosma (PVV) nog als ondervoorzitter.

Gouden stijgertje: Mark Rutte

Toch weer minister-president. WEDEROM! Hij komt er mee weg. Weer.

De Eikel

Dat ben jij, Sjoerd Wybren Sjoerdsma. Je gaat de geschiedenis in als het D66-Kamerlid dat informateur Johan Remkes onterecht aanviel op alcoholmisbruik. Een mies mannetje, doe jezelf een plezier en stap uit de politiek.

Styletweet Speld: Sylvana Simons en Farid Azarkan

'Kwintisering', kent u die term? Genoemd naar SP Kamerlid Peter Kwint. De socialist heeft lak aan representatieve kleding, zal eerdaags nog eens in de Nationale Vergaderzaal verschijnen gehuld in badjas en flip-flops. Hobby schrijver dezes is reeds tien jaar bezorger te zijn van de #Styletweet; politici en Koninklijk Huis langs de modieuze meetlat leggen. Overduidelijk winnaars in de Kamer zijn Sylvana Simons (BIJ1) en Farid Azarkan (DENK).

Simons heeft thuis 365 setjes kleding liggen die ze ook nog eens combineert waardoor ze bij benadering een kleine 15.000 combinaties per parlementair jaar kan dragen. Azarkan op zijn beurt reist minimaal één keer per jaar met zijn tweede man Tunahan Kuzu naar Istanbul voor op maat gemaakte pakken én introduceerde met veel succes de veel onderschatte coltrui in de Kamer. Eervolle vermelding voor Lisa Westerveld (GroenLinks) die schoeisel-technisch geen gevangenen neemt. Of zoals Godfried Bomans ooit zei; "Had mijn vrouw maar één zo'n been."

Diamanten Eik met Goudbeslag: Pieter Omtzigt

De James Brown van Den Haag want the hardest working man in politics. Dit moet zijn meest zware jaar in Den Haag zijn geweest. Aan alle kanten door zijn voormalige partij verneukt. Pieter Omtzigt reed ook zelf zijn karretje in de poep door gewoonweg té hard te werken om vervolgens te eindigen in burn out én werd op de valreep overvallen door het coronavirus. Nam de moedige beslissing door voor zichzelf te beginnen. Politici zijn per definitie onbetrouwbaar, maar als de burger er eentje kan vertrouwen dan is het Omtzigt. Dook onlangs zeer tot genoegen van Chris Aalberts in het dossier van Lange Jaap. Het tekent Omtzigt: niet te beroerd om het op te nemen voor een vuurtoren.

Bassiehof’s Politicus van het Jaar 2021: Lodewijk Asscher

Eruit gefietst door zijn eigen partij. Nam als enig voormalig bewindspersoon wérkelijk verantwoordelijkheid voor de helse Toeslagenaffaire. Jesse Klaver en Lilianne Ploumen zochten elkaar op maar Asscher stapte gewoon op nadat de dolkensmijterij in zijn partij begon. Debatteerde altijd zonder spiekbriefje en wist oud-collega Mark Rutte vaak in het nauw te brengen. Grootmeester van de Lolotime. Node gemist maar sluit schijnbaar niets uit. Asscher is een soort van Omtzigt: je kan het met hem oneens zijn maar hij is altijd oprecht. Het land snakt naar dit soort politici.

Aus der reihe Bassiehof’s Politicus van het Jaar

2011 – Piet Hein Donner (CDA)

2012 – Frans Timmermans (PvdA)

2013 – Frans Timmermans (PvdA)

2014 – Pieter Omtzigt (CDA)

2015 – Pieter Omtzigt (CDA)

2016 – Mark Rutte (VVD)

2017 – Klaas Dijkhoff, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Tunahan Kuzu en Thierry Baudet

2018 – Theo Hiddema (FvD)

2019 – Pieter Omtzigt (CDA)

2020 – Martin Bosma (PVV)