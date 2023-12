Dat was een mooie teringzooi donderdag. Een interview met BBB-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Ilona Lagas leidde voor de derde keer tot twijfels over BBB en de Dwangwet. Caroline van der Plas blijft zeggen dat haar partij ( na een lange aanloop ) tegen de wet is die gemeenten kan dwingen asielzoekers op te nemen maar in de Eerste Kamer waar haar partij de grootste is wordt keer op keer een andere indruk gewekt. Erg ingewikkeld zou het niet moeten zijn: je bent voor of tegen de Dwangwet. Maar daar denkt Lagas anders over. Naar verluidt was de BBB-top verrast toen eind oktober bleek dat hun fractievoorzitter in de senaat besloot de wet niet controversieel te verklaren maar zelfs nog vóór de verkiezingen te willen behandelen. Er was enig duw- en trekwerk nodig om dat laatste te voorkomen maar veel scheelde het niet. Ruim een maand later zorgt diezelfde Lagas wéér voor ruis, mist en verwarring, nu met een gesprek in NRC over de behandeling van de wet.

Daarin zegt ze dat ze bij BBB niet zo’n zware fractiediscipline hebben en dat de fractie op 'ethische en morele gronden' mag afwijken van de fractielijn (ze zal later op Twitter zeggen dat ze doelde op ethische kwesties maar daar ging het gesprek in de verste verten niet over). En wederom moet Caroline van der Plas pleisters plakken. Met ditmaal een bizarre sneer naar JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga die zou ‘stoken’, de chambre de réflexion teruggebracht tot kleuterklas. Een absurd verwijt daar het niet de JA21-fractievoorzitter is die in een landelijk dagblad verwarring schept over een cruciaal BBB-partijstandpunt. Dat Van der Plas daarna voorstelt de zaak in een achterkamertje op te lossen maakt alles nog potsierlijker.

In hetzelfde artikel in de courant komt overigens ook BBB-senator Arie Griffioen aan het woord die over de kwestie zegt: “We moeten kijken naar onze formele rol, en daar proberen we ons bij BBB echt aan te houden.” Een duidelijk signaal dat Van der Plas hoog en laag kan springen: in de Eerste Kamer gaat BBB het wetsvoorstel op zijn eigen merites beoordelen.

En zo hoort het ook, bovendien is die houding heel wel voorstelbaar. BBB bestuurt mee in de provincies, morele bezwaren in deze kwestie zijn denkbaar omdat senatoren zich bijvoorbeeld verantwoordelijk voelen naar bestuurders die deze wet wél graag willen. Maar dan moet Van der Plas cum suis daar wel eerlijk over zijn. Anders riekt het naar boerenburgerbedrog.

Wat ook kan is dat er iets grondig mis met de verhoudingen binnen BBB óf dat ze geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Iets om rekening mee te houden bij de komende formatie van welk kabinet dan ook.