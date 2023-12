BBB is vanaf dag 1 al wispelturig over de Dwangwet. Eerst in de Tweede Kamer waar uiteindelijk dan toch tegen werd gestemd, daarna in de senaat waar fractievoorzitter Ilona Lagas voor totale mist zorgde door de wet opeens NIET controversieel te willen verklaren en Caroline van der Plas zich daarna gedwongen zag er een niets-aan-de-hand tweet uit te gooien. Maar het heeft er alle schijn van dat JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga terecht twijfels had over het BBB-standpunt. Want wat zegt Lagas vandaag in de courant: "Wij hebben niet zo'n zware fractiediscipline." De BBB'ers mogen wat haar betreft op 'ethische en morele gronden' afwijken van de fractielijn. En dan weet u wel hoe de vlag er bijhangt: er zijn namelijk maar twee stemmen nodig om de wet die het mogelijk maakt om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen er doorheen te krijgen. BBB gaat daar voor zorgen, zo lijkt het.