Bar Laat gisteren een keertje niet gekeken want Nynke de Jong zat er en we gleden gillend van ongemak in een nachtmerrie voordat de boel goed en wel begonnen was, maar het programma had dus een itempje (met Peter Kee, de minder aanrandende helft van Kee & Van Jole) over Mark Ruttes 'over the top afscheidsfeest met 1400 genodigden op het strand in Scheveningen'. Waar de redactie van Bar Laat gierend van geilheid langs de bitterballenbalie schuimde om maar zo veel mogelijk netwerkhandjes te geven aan allerlei interessante figuren. Caroline: "En de redactie van #BarLaat was er ook hè? Even erbij zeggen, als je het hebt over 'over the top feest'. Wat een afscheid was. Zonder toespraken, geen cadeaus, maar donaties aan goed doel en cadeaus die er wel waren, werden verdeeld onder personeel van de strandtent. En Rutte had ook de bodes, kamerbewaarders en restaurantpersoneel uit de TK uitgenodigd. Iets wat nooit is gebeurd, bij mijn weten. Plus alle mensen van de werkvloer op het ministerie van AZ. Met je 'over the top feest'. Ben alweer een beetje klaar met #BarLaat." Ooooo begint dit gedoe nu al. HEEE PAUW! ROEP JE REDACTIE EENS TOT DE ORDE MAN!