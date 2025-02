Het is vijf over twaalf in Nederland, Europa en de Rest van de Wereld. Tunen we nu live in op De Staatsomroep waar MinDef Ruben Brekelmans (VVD) zometeen komt uitleggen over welk geitenpaadje uw zoons en dochters binnenkort naar het front in Oekraïne worden gestuurd, en in welk EU-legeronderdeel ze worden ingedeeld - dat kan het Bataljon Paternotte (Donetsk) zijn, of het Bataljon Jetten (Krim), maar u bent sowieso de sjaak. Leuk weetje: die O in NPO staat voor: OORLOGSMENNEN