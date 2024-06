Waar we echt jeuk van in onze naad krijgen: Jack van Gelder. En dan niet per se van Jack van Gelder zelf, want die zongebruinde Kinder Surpise moet lekker doen en elke Bergkamp is ons even lief, maar van het 'feit' dat iedere tiet van Jack van Gelder extreem hard en lang wordt uitgemolken. De jongste openbaring: Jack van Gelder (God, de Remco Evenepoel van Nederland) in TRANEN om Nederlandse voetbalselectie. Jack van Gelder wil bimbo niet aan tafel. Jack van Gelder stemt PVV. Jack van Gelder ergert zich aan Frans Timmermans. Jack van Gelder vindt regeerakkoord afgang. Jack van Gelder haalt uit naar Rutte. Jack van Gelder heeft een grote homp stront in z'n broek. Het is JACK VAN GELDER, he lui. Jack van Gelder.