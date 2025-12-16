De pendelbus op het vrolijkste traject van Nederland, dat tussen het azc van Ter Apel en Emmen, zou GRATIS worden. Maar maar maar Mona Keijzer ging op haar strepen staan en zei tijdens haar azc-bezoek in Ter Apel stellig dat het besluit mooi niet zou doorgaan want 'in Nederland koop je een kaartje'. En na dat vlammende stukje Keijzerklasse is de pendelbus inmiddels de duurste pendelbus ooit JA WEL GEWOON GRATIS DUS. Daarmee worden overlastgevende asielzoekers beloond voor het geven van overlast. Niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Maar wat heeft Mona Keijzer dan (niet) met haar strepen gedaan? HOE ZIT DAT NOU HELEGAAR?!? Tom Staal vraagt het haar en wat volgt is een kontgekeer en woordgedraai van Den Haag tot Ter Apel en weer terug om vervolgens te ontkennen dat ze een streep zou zetten door de gratis pendelbus. Dat iedereen het verkeerd heeft begrepen is de schuld van de pers! Gek toch wel dan dat haar eigen partij BBB nota bene met exact die zogenaamd door de pers verzonnen woorden vol op het orgel ging op Twitter (tweet na de klik). Erg leuk zo'n misplaatst woordspelletje omdat even in de spiegel kijken te veel gevraagd is. Onderaan de streep blijven overlastgevende asielzoekers nu lekker gratis pendelen tussen Ter Apel en Emmen, is Yesilgöz' stem gestolen (misschien wel tijdens een rit met een gratis pendelbus) en blijken de keiharde woorden van minister Mona om des Keijzers baard te zijn geweest.