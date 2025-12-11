achtergrond

LAF. Pendelbus Ter Apel - Emmen nu GRATIES

azc - je maintiendrai - hahaha nai

Officiële ANP-foto van De Pendelbus van Ter Apel naar Emmen. Die twee mannen in Gele Hesjes-dingen zijn beveiligers. Die moeten de buschauffeur beveiligen. Want de route Ter Apel - Emmen is al net zo gevaarlijk als een nachtelijk fietstochtje in Duivendrecht, een LHBTIQ+-vlag in Nieuw-West of een kerstboom in een Europese hoofdstad naar keuze. Allemaal de schuld van 450-600 veiligelanders, maar omdat dat ook weer zo'n KUCH akelig stomdiscriminerend rotwoord is, heten die stelende zwartrijdende strontvervelende shithole people nu "MALTLANDERS" (Marokko, Algerije, Libië, Tunesië). EN NU KOMT HET:

De pendelbus die vanaf station Emmen richting het azc in Ter Apel rijdt, wordt gratis. Vervoerder Qbuzz noemt het een 'belangrijke extra maatregel na toename van incidenten'.

In een persbericht laat de vervoerder weten zich 'grote zorgen' te maken over de veiligheid van buschauffeurs en reizigers op buslijn 73 van en naar Ter Apel. De directie van Qbuzz Groningen-Drenthe heeft nu de grens getrokken na een aantal 'impactvolle en zeer vervelende situaties' voor hun buschauffeurs. (RTV Drenthe)

Jeetje. Nu al. Na de break een filmpje van VIER JAAR GELEDEN...

Update: PVV vraagt debat aan

Weet u wie ook een pendelbus heeft?

Tags: ter apel, emmen, pendelbusje
@Pritt Stift | 11-12-25 | 08:00 | 394 reacties

