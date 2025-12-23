achtergrond

"Asielbus Ter Apel drukker sinds stop kaartverkoop"

AANZUIGENDE WERKING - het bestaat!

Nou ja wat gek zeg. Het is retedruk in de gratis pendelbus. Sinds asielzoekers niet meer hoeven te betalen voor een busrit stappen ze massaal in de pendelbus. Want GRATIS. Kan Mona Keijzer wel beweren dat het zo niet werkt in de BV Nederland, maar zo werkt het dus niet wel. Maak iets GRATIS, en alle problemen verdwijnen. als sneeuw voor de zon. De Geniale Oplossing (gratis - red) duurt nog tot en met 30 december, want dan moet er weer betaald worden voor de pendelbus.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft tot dan nodig om de kaartverkoop weer op te starten. Dat zal volgens een woordvoerder op de oude manier gebeuren: asielzoekers kopen bij een loket met eigen geld een kaartje en checken daarmee in de bus in.

"Een Qbuzz-woordvoerder wil niet reageren op vragen of de overlast op de reguliere lijnen is verminderd sinds de pendelbus gratis is."

Sukkel. Altijd "ja" zeggen.

Tags: pendelbus, emmen, ter apel, COA
@Pritt Stift | 23-12-25 | 11:30 | 151 reacties

