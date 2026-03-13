Weinig voetballers zo indrukwekkend, imposant en majestueus als de inmiddels 59-jarige Éric Cantona. De man had een AURA. Onze Zita Pels (GroenLinks Amsterdam) gebruikt 'Big Links Energy' als strijdkreet richting de gemeenteraadsverkiezingen en dan moeten we meteen denken aan een paar bleke krullenbollen met ronde brilletjes in tweedehands houthakkersvestjes + keffiyeh die in ver hoekje van de natuurwijnbar linkse mantra's tegen de havermelkcappuccino mompelen om daarna op straat schichtig om zich heen kijkend Hitler-stickertjes op JA21-posters plakken. Big Links Energy!1!! En bij Big Dick Energy denk je dus aan Cantona, hoe hij dóór spelers van Sunderland heen raust en de wonderschone stift viert als Simba op Pride Rock, hoe hij de keeper van Newcastle United onteerde en hoe zelfs zijn karatetrap richting een jennende fan van Crystal Palace fenomenaal, mooi en ontroerend was. Na z'n voetbalcarrière werd-ie acteur, pro-Palestina-activist, kunstenaar, strandvoetbalcoach, allround (links) politiek activist én: zanger. Soort Leonard Cohen, maar dan natuurlijk honderd keer slechter. U mag het op deze vrijdagmiddag gaan luisteren, wij doen het niet. Na de klik meer muziek en een gedicht van: Éric Cantona. Eigenlijk meer een citaat, maar ook leuk. Bier!