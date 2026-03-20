[LIVEBLOG IRAN MET BIER HIER]

De hele week kei en keihard gewerkt, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van acht tot zes ploegen en vrijdag met de (klein)kinderen op pad naar dit pretpark, die dierentuin of dat bloemenfeest en aan het eind van de middag volkomen uitgeblust op de bank, op de ijzeren balkonstoel of in de loungeset in de tuin. Nou dán is het dus tijd om Luke Combs te draaien. Zijn nieuwe album The Way I Am is whiskey, is Amerikaans, is Daytona, is Combs Country, is lekker en is precies wat we al kennen van Combs. Meer van hetzelfde is gelukkig juist wat we van Combs willen want, nu ja, anders zetten we Anna Calvi wel op. Het nummer Rethink Some Things springt eruit en doet wat meer funky aan dan de rest van het album. En funky Combs klinkt... verrassend goed. 22 nummers om naar te luisteren en bier bij te drinken, alles wat u nodig heeft om het weekend door te komen, waarbij Rich Man niet moet worden overgeslagen omdat u zich zo zal voelen (ook als u vrouw bent) als u het laatste nummer heeft gehad. Voor nog meer rijkdom gaat u daarna gewoon door met het nieuwe album van de Tedeschi Trucks Band Future Soul. Een veelbelovende titel en niet zo heel stiekem een TOPALBUM. Heerlijk gewoon, voor op elke dag. Ook heerlijk voor op elke dag maar zeker heerlijk voor op vrijdag: bier en Hölderlin, zomaar te vinden na de klik, evenals nog veel meer muzikale parels. Proost, prettig weekend en be nice!