Een van de mooiste accounts op Twitter - Cigarette Nostalgia. Deels heel flauw en deels prachtige Françaises die met koele pinot noir + geluksvogeltje in de hand genieten van het leven. Roken, das war einmal. Tegenwoordig daagt u op bij de borrel om de hoek, is het plots gezellig, gaat het eerst over sport en tennis en Jesper de Jong, en dan over Nature One en allerlei andere grimmige Duitse festivals in atoombunkers en op luchtmachtbases, gaan er 2, 3, 4 opdrinkbier in, kletst u over het gebruik van Clearasil en of dat eigenlijk nog wel bestaat en voor u het weet heeft iedereen het weer over zijn of haar politieke voorkeuren. En dan daagt het: vroeger had iedereen hier gerookt, nu rookt er helemaal niemand meer. Het is vandaag Wereld Niet Roken Dag. We proosten, dit keer op Lucky Strike.