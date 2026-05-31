Een hoofdrol voor Gidi Markuszower in Bassiehof vandaag, maar vanwege een andere reden dan u denkt. Dat zit zo. Begin deze maand stuit het Kamerlid op een artikel van het Iraanse pro-regime persbureau ABNA: Sweden Drops Use of the Term "Islamophobia" . Markuszower wil vervolgens van minister-president Rob Jetten en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA) weten of dat geen navolging in Nederland verdient. Die Kamervragen zijn donderdag beantwoord. Waarom Markuszower Iraanse staatsmedia leest is onbekend maar het Iraanse artikel klopt, schrijft Berendsen deze week namens het kabinet. Om dan te vervolgen:

Dat is opmerkelijk. Want jarenlang gold juist het tegenovergestelde. Al decennia gebruiken types van de islamlobby zoals de Moslimbroederschap, FEMYSO, Diyanet, Milli Görüs de term islamofobie met als doel om hun buitenlandse beïnvloeding te maskeren, religieuze druk op gematigde moslims uit te oefenen en de vrije westerse samenleving te ondermijnen en te islamiseren.

Wut? Een zoekslag in de Handelingen van de Tweede Kamer leert vervolgens dat tijdens een commissiedebat twee weken geleden minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma (CDA) ook al zoiets heeft gezegd. Nadat SGP’er André Flach zich had beklaagd over het islamofobie-discours zegt de bewindsman: "Hij vroeg of het een recht is om kritiek te hebben op een religie. Volgens mij vroeg hij ook om afstand te bewaren van de term "islamofobie". (-) Kritiek op religie valt onder de vrijheid van meningsuiting. Die kritiek mag er zijn, ook op de islam, maar geweld, haatzaaien en discriminatie mogen niet. Het kabinet hanteert in de binnenlandse context de term "moslimdiscriminatie". In de EU en de internationale context wordt aangesloten bij termen als "antimoslimhaat" en "antimoslimdiscriminatie". De term "islamofobie" wordt daarbij doorgaans niet gehanteerd. Het uitgangspunt blijft: ruimte voor religiekritiek en bescherming van mensen tegen discriminatie."

Hierbij geholpen door een keur aan maatschappelijke organisaties maar ook DENK, PvdAGroenLinks en andere linkse partijen, JOOP, de Kanttekening, One World, bijna alle kranten en omroepen en een leger van nuttige idioten dat zich verzamelt op opiniepagina’s en Bluesky. De Verenigde Naties hebben zelfs de Internationale Dag ter Bestrijding van Islamofobie in het leven geroepen.

Maar nu blijkt de Nederlandse overheid die daar jarenlang in meeging, stilletjes afscheid te hebben genomen van de term. En al een tijdje ook. De vroegste zichtbare aanwijzing is donderdag 14 maart 2024. Nadat de inmiddels verdwenen D66-Kamerleden Fonda Sahla en Hind Dekker-Abdulaziz zich in een setje Kamervragen liefst zestien keer beklagen over islamofobie, vermijdt toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge (CDA) de term in zijn beantwoording consequent en heeft hij het over ‘moslimdiscriminatie’.

Dat is niet zomaar semantiek. Tot die tijd sloot de overheid veel nadrukkelijker aan bij het discours van de islamlobby die islamofobie ziet als een breed maatschappelijk probleem. En nog steeds wordt de term dus gepromoot door een netwerk van moslimlanden, islamitische- en andere subsidieclubs, politieke partijen, activisten, NGO’s en media. Daarom is het opvallend dat de regering sinds het laatste kabinet Rutte de term heeft gedumpt.

Dat roept vervolgvragen op. Was er een formeel beleidsbesluit in een ministerraad of een opdracht (taalgids!) voor ambtenaren? Is bewust gekozen voor een juridisch scherper begrip? Ziet het kabinet islamofobie en moslimdiscriminatie als synoniemen, of als verschillende begrippen? En waarom moest het allemaal zo stilletjes? Daarop ontbreekt vooralsnog het antwoord.

Wel is duidelijk dat het kabinet de fopterm heeft afgevoerd en niet langer meedoet aan het islamofobie-discours.

Nu de rest nog.