Het probleem is dus niet zo zeer dat een of ander omstreden debatcentrum in Clowntown een onwelgevallige hoogleraar de toegang ontzegt. Het punt is dat dit met medeweten van een rijksadviesraad - die de ogen en oren van kabinet en Kamers (en dus van de burger) zou moeten zijn - gebeurt.

Het echte schandaal in de Kwestie Koopmans - de hoogleraar migratie die deze week werd gecanceld door het dubieuze Amsterdamse debatcentrum Pakhuis de Zwijger - is de rol van de Adviesraad Migratie. De bijeenkomst wordt namelijk georganiseerd in opdracht van dit onafhankelijke Adviescollege van de Rijksoverheid. De club viert dit jaar haar 25-jarig bestaan en het Amsterdamse avondje op 1 juni maakt onderdeel uit van de festiviteiten. Het gezelschap dient de minister van Asiel en Migratie, de rest van het kabinet en de Eerste- en Tweede Kamer gevraagd en ongevraagd van advies bij migratievraagstukken.

Wat ons brengt op de ambtelijke leiding. De Adviesraad Migratie wordt van rijkswege bijgestaan door een topambtenaar die als secretaris-directeur met een team van tien medewerkers een en ander in goede banen leidt. Deze Evelien van Roemburg werd in 2024 benoemd toen Marjolein Faber de dienst uitmaakte op het toen nog zelfstandige ministerie van Asiel en Migratie.

Opmerkelijk want Van Roemburg is oud-GroenLinksraadslid in Amsterdam, stond met de Kamerverkiezingen in 2023 op de lijst van PvdAGroenLinks en werkte ondertussen als directeur (lees: hoofdlobbyist) van het EU-kantoor van het omstreden Oxfam International in Brussel. In een interview zei ze bovendien dat migratie helemaal geen probleem is en dat ze zelf best minister wilde worden. De PVV eiste daarna dat Faber de benoeming ongedaan zou maken. Dat mislukte.

Niet verbazingwekkend dus dat Geert Wilders en zijn asieladjudant Marina Vondeling vrijdagmiddag een setje Kamervragen over de schutting gooiden bij minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink (CDA). Want hoe onafhankelijk en evenwichtig is een adviesraad als die samenwerkt met een links bolwerk dat een kritische en wetenschappelijke migratiestem als die van Koopmans censureert?

Het PVV-duo ziet het incident als een schoolvoorbeeld van de linkse cancelcultuur in Nederland, waarbij kritiek op het falende asiel- en migratiebeleid systematisch de kop wordt ingedrukt. Bovendien draagt de affaire niet bij aan een open en eerlijk debat over asielmigratie. De PVV’ers willen dat Van den Brink de adviesraad ter verantwoording roept voor de laffe cancelactie en eisen dat de annulering onmiddellijk wordt ingetrokken. En anders moet Van de Brink de hele adviesraad maar opheffen, besluiten Vondeling en Wilders hun vragen.

Mocht Van den Brink zich tijdens zijn beantwoording afvragen hoe die benoeming van Van Roemburg destijds in godsnaam kon doorgaan, dan kan hij het navragen bij zijn partijgenote Annet Bertram. Het was de huidige staatssecretaris van Infrastructuur die als secretaris-generaal van Faber haar handtekening zette onder de benoeming.