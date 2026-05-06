Oxfam Novib organiseert avond met VN-antisemiet Francesca Albanese en terrorismeverheerlijker Rima Hassan
Misschien komt Oxfam-ambassadeur Abou Eenarm ook nog wel een handje geven!
Alle antisemieten verzamelen want Francesca Albanese en Rima Hassan komen weer naar Rotterdam. pic.twitter.com/mFdA7KviWy— Carel Brendel (@CarelBrendel) May 6, 2026
Altijd lollig als Michiel Servaes (zeg maar de Khaled Mashal van Oxfam Novib) op LinkedIn dubbel en dwars uit z'n keffiyeh scheurt over framing door De Telegraaf om daarna weer (samen met Landelijk Beraad Marokkanen, lol) doodleuk aan de basis te staan van een avond vol antisemitische halve en hele halvegaren, met onder anderen Franscesca Albanese en Rima Hassan: 'VN-gezant' Albanese wier hand te besmet is om geschud te worden door onze eigen ministers en die uiteindelijk niet eens mocht komen, maar of je nou in 2014 een antisemitische trope verkondigt, of in 2015 Iraanse staatsmedia deelt dat Charlie Hebdo een complotaanslag van de Mossad en de CIA zou zijn, dat je de horrordaden van 7 oktober bestempelt als een daad van 'legitiem verzet' of de gruwelijkheden van Hamas voortdurend bagatelliseert maakt voor Oxfam 'huuuuuuuu De T.' natuurlijk geen flikker uit. De extreemlinkse activiste Rima Hassan, eveneens bekend van het bejubelen van 7 oktober en het vinden dat Israël geen recht heeft om zichzelf te verdedigen, is meermaals opgepakt wegens verheerlijking van terrorisme, onlangs nog omdat ze het bloedbad op het vliegveld van Lod in de jaren 70 bestempelde als 'verzet'. U weet: verzet is in haar kringen 'een recht' en 'een plicht' en als je dat soort dingen gaat roepen en Twitteren begeef je je op glad ijs. Op meerdere Franse universiteiten is ze niet meer welkom maar bij Oxfam gaat de Palestijnse vlag uit. Ook op de kaart nog een aantal andere niet zo kosjere hamburgers - u kent de namen. Misschien komt Oxfam Novib-ambassadeur Abou Eenarm ook nog wel even een handje geven! Enniewee, het is (weer) een grote modderpoel van flagrant en besmuikt antisemitisme, en Servaes kan weer janken op social media, maar hij staat tot z'n oksels in de prut.
Update - En dan ook nog even dit
Drie extremistische organisatie openen op 17 mei de Nakba Herdenking op de Dam in Amsterdam. PGNL (pro-Hamas-koepel in Nederland), Internationale Socialisten (extreemlinkse "Trotskisten"), AGD (Europese jongerenbeweging van de Saadet Partisi, hardcore Milli Görüs in Turkije). pic.twitter.com/cTsNOJ6dtv— Carel Brendel (@CarelBrendel) May 6, 2026
