Ennnnn we blijven vandaag bij Ome Carel met een lekker blog over de resultaten van een Woo-verzoek rond Ahmed Aboutaleb, de NCTV en Amin Abou Rashed, alias Abou Eenarm, die morgen voor de rechter verschijnt omdat hij ""verdacht"" wordt van het financieren van Hamas. In 2017 vond in Rotterdam de Hamasconferentie European Palestinians Conference plaats, met Abou Eenarm als hoofdorganisator, die in Nederland in Oxfam Novib-polonaise doodleuk door de Tweede Kamer kan wandelen maar in Amerika op de sanctielijst terrorisme is geflikkerd wegens het werven van fondsen voor Hamas - waarvoor-ie morgen dus voor de rechter staat. Eenarmpje zit bij ons al meer dan 15 jaar in de idiotenmolen, omdat hij Joden haat en omdat hij, nou ja, voor de rechter moet komen als fondsenwerver voor Hamas. Oxfam Novib loopt als gezegd dus wel met 'm weg, net als D66, net als een boel natuurwijnidealisten en net als een zooi andere Tenbroekalikes die in het intersectionele doolhof zijn verdwaald omdat ze een regenboogplaat voor hun kop hebben.

Maar nu dus even terug naar die Hamasconferentie in 2017 & de conclusies uit het Woo-verzoek van Brendel. De gemeente Rotterdam had destijds dus geen flauw idee wie de conferentie organiseerde (namelijk: allerlei schimmige knakkers met banden met Hamas). Ook de NCTV (destijds geleid door Dick Schoof, u weet wel) vond het allemaal wel prima: "De NCTV stuurde op 23 december 2016 een rapport naar de gemeente, waarin groen licht werd gegeven voor de conferentie. Het rapport van de destijds door Dick Schoof geleide NCTV staat op de inventarislijst van de gemeente Rotterdam, maar het mag niet openbaar worden gemaakt." Ahmed Aboutaleb (zelf een salafist) stak daarop in een raadsdebat zijn kop in het zand: "Uit geen enkele bron is gebleken dat de conferentie door Hamas wordt georganiseerd."

Nadat Brendel in een nieuw blog had aangetoond dat Hamas wel degelijk een dikke vinger in de pap had bij de 'Hamasconferentie', werd het paniekerig in het kamp-Aboutaleb. "Afgelopen vrijdag is er opnieuw een artikel van Carel Brendel verschenen. Hier reageert hij op de quote van de burgemeester dat er geen bronnen zijn dat de conferentie door Hamas wordt georganiseerd. Door middel van 11 openbare bronnen ‘weerlegt’ hij dit. Zou jij hier svp naar kunnen kijken? De burgemeester heeft vanochtend gevraagd naar een reactie op dit stuk. Zijn geloofwaardigheid wordt in twijfel gebracht. We zijn op zoek naar informatie waarmee hij/wij naar buiten kunnen treden om deze beweringen van Brendel te ontzenuwen."

De NCTV (geleid door Dick Schoof, weet u wel) reageerde: "Nee. Er is en blijft geen formeel (officieel, juridisch, etc.) verband tussen Hamas en de organisatie van de conferentie. Hamas is niet de organisator. Punt uit."

Brendel: "Inmiddels weten we dat Abou Rashed, de coördinator van de conferentie, terecht moet staan wegens het overmaken van 11 miljoen euro naar Hamas-rekeningen. In Italië loopt een justitieel onderzoek tegen Hannoun en een tweede EPC-bestuurder. Abou Rashed, Adel Doghman, Al Zeer en Hannoun staan bij de US Treasury te boek als financiers van Hamas."

Punt uit. Lekker gewerkt weer allemaal! Morgen meer.