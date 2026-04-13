MeToo op de Gazavloot
Iemand maakt schoon schip
Beetje ver-van-onze-bootshow want het dichtste dat wij bij de Gazavloot kwamen is dat wij ook een keer op een bootje hebben gezeten, tijdens Sail, om te livebloggen en een krat bier weg te roeien. Maar hey, je kunt varen omdat het plezierig is, of je kunt varen vanuit een zelfopgelegde positie als ruiter van het Morele Hoogpaard, denkende dat je gans Gaza kunt bevrijden als je met 7 knopen naar Khan Younis kachelt. Nu lezen we bij Ome Carel en in diens bijgevoegde Instagrampost dat er op die foekiefoekie Flotilla sprake was van een nogal giftige sfeer: "A Steering Committee member – the highest board of the Flotilla – engaged in se—xual relations with multiple volunteers while on the boat heading to Gaza. This is not about private life. This is about abuse of power in a space that should be disciplined and focused. The leadership knew for six months. They did nothing. They kept the abuser in power. More testimonies coming." De geilbekjes van de Steering Committee ziet u hierrrr. Dit gaan we helemaal niet doodchecken verder, we geloven het zo ook wel. Whatever floats your boat!
OMG. Me Too op de Gazavloot. Een lid van het Stuurcomité wordt beschuldigd van het misbruik van vrijwilligsters aan boord van de schepen. https://t.co/9HNFmwlrC6 Instagram-post gespot door @DrewPavlou— Carel Brendel (@CarelBrendel) April 13, 2026
PS. In onderstaande draad bij heer Brendel (ff doorklikken naar X) ziet u de nieuwe matrozen van Hamasjesboot 12
De eerste Nederlandse deelnemer aan de nieuwe Gazavloot van Hamas heeft zich officieel gemeld. Jesse van Schaik, studente geschiedenis aan de UvA, deelneemster aan Palestina-protesten in Amsterdam. pic.twitter.com/Ky5VwxU07V— Carel Brendel (@CarelBrendel) April 2, 2026
