Gazavloot met ProPallie-activisten stuit op IDF, '175 activisten opgepakt', onder wie vier Nederlanders
Ach
De nieuwste ProPallie-publiciteitsstunt is weer mislukt. Of geslaagd, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. In ieder geval wilden de ProPallies van de Global Sumud Flotilla joemanieterrian eed, zo zegt ProPallie-figuur Jesse van Schaik in goed Nederlands, richting Gaza brengen, en dat staat Israël al 100 jaar (oké, iets korter) niet toe. Dus doen de ProPallies dat lekker toch om heel Instagram vol te rammen met filmpjes over hoe spannend het allemaal is om iets te doen wat verboden is. En dan vooral denken daarmee iets goeds te hebben gedaan voor de mensen in Gaza. Telkens weer stuit zo'n zogenoemde Gaza Flotilla, bekend van Metoo-toestanden, dan op de IDF. Zo ook deze keer. Israël zegt daarbij ongeveer 175 ProPallies te hebben opgepakt en 20 boten te hebben gestopt. Onder hen ook vier Nederlanders, zo weet Carel Brendel. Niet alle 'Kaza'-zeggers zijn overigens opgepakt want bijvoorbeeld Jesse van Schaik (van hierboven dus) is nog in afwachting van een Israëlische interventie. Bij ome Carel meer belangwekkends over deze Gazavloot en de opvarenden, die nu even aan het ontspannen zijn (zie na de klik) na hun zware strijd tegen de genocide. Misschien de volgende keer toch eens een nieuwe route proberen, zeg door - we noemen maar wat - de Straat van Hormuz?
Gezellig uitje VOOR GAZA
The Israeli Navy detained some 175 activists from the flotilla that was sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 30, 2026
In total, the Navy intercepted 21 of the Global Sumud Flotilla's 58 vessels overnight near the Greek island of Crete, hundreds of nautical… pic.twitter.com/UBuI1kjhCF
Elke scheet uiteraard gefilmd VOOR GAZA
A member of the Global Sumud Flotilla sent a radio message to the Greek Coast Guard requesting assistance after the flotilla was illegally surrounded in international waters - near the Greek island of Crete - by the Israeli navy.— TRT World (@trtworld) April 30, 2026
“Governments must act now to protect the flotilla… pic.twitter.com/HKnp3Hg8sY
Gazavloot is meer een codoom- en drugsvloot volgens Israël
This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026
Dit wil je ook lezen
MeToo op de Gazavloot
Iemand maakt schoon schip
Flotilla Priscilla: queers en andere nuttige idioten en kanonnenvoer op de Hamas-vloot
Soep van de Week in het StamCafé
GELUID AAN: Gaza Flotilla bestookt met ABBA
🔊 Waterloo - Couldn't escape if I wanted to 🔊
De jammerlijke ondergang van de loveboat van Greta & The Flotillas
Soep van de Week in Het StamCafé