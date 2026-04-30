De nieuwste ProPallie-publiciteitsstunt is weer mislukt. Of geslaagd, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. In ieder geval wilden de ProPallies van de Global Sumud Flotilla joemanieterrian eed, zo zegt ProPallie-figuur Jesse van Schaik in goed Nederlands, richting Gaza brengen, en dat staat Israël al 100 jaar (oké, iets korter) niet toe. Dus doen de ProPallies dat lekker toch om heel Instagram vol te rammen met filmpjes over hoe spannend het allemaal is om iets te doen wat verboden is. En dan vooral denken daarmee iets goeds te hebben gedaan voor de mensen in Gaza. Telkens weer stuit zo'n zogenoemde Gaza Flotilla, bekend van Metoo-toestanden, dan op de IDF. Zo ook deze keer. Israël zegt daarbij ongeveer 175 ProPallies te hebben opgepakt en 20 boten te hebben gestopt. Onder hen ook vier Nederlanders, zo weet Carel Brendel. Niet alle 'Kaza'-zeggers zijn overigens opgepakt want bijvoorbeeld Jesse van Schaik (van hierboven dus) is nog in afwachting van een Israëlische interventie. Bij ome Carel meer belangwekkends over deze Gazavloot en de opvarenden, die nu even aan het ontspannen zijn (zie na de klik) na hun zware strijd tegen de genocide. Misschien de volgende keer toch eens een nieuwe route proberen, zeg door - we noemen maar wat - de Straat van Hormuz?